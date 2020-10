Francja: Modlitwy za nauczyciela zamordowanego przez islamistę  

Modlitwy za nauczyciela zamordowanego przez islamistę pochodzenia czeczeńskiego w Conflans-Sainte-Honorine trwają dziś w parafiach departamentu Yvelines i diecezji Wersal, na których terenie znajduje się to francuskie miasto.

47-letni Samuel Paty został 16 października zabity za to, że na zajęciach o wolności słowa pokazał uczniom liceum karykatury Mahometa, opublikowane w satyrycznym tygodniku „Charlie Hebdo”. Zanim został brutalnie zamordowany (18-letni sprawca ściął mu głowę), otrzymywał z tego powodu pogróżki, a jeden z rodziców jego uczniów złożył przeciwko niemu pozew w sądzie.

Biskupi diecezji wersalskiej - ordynariusz bp Éric Aumonier i pomocniczy bp Bruno Valentin - wezwali podległe im parafie do modlitwy za zamordowanego nauczyciela podczas niedzielnych Mszy 18 października.

- Zabójstwo Samuela Paty wstrząsnęło nami, podobnie jak wszystkimi obywatelami przywiązanymi do wartości, jaki są: wolność, równość i braterstwo – napisali w specjalnym oświadczeniu obaj hierarchowie. Zapewniając o swej modlitwie za zamordowanego, odwołali się do najnowszej encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”. – Wszyscy razem, wierzący wszystkich religii i niewierzący, musimy pilnie złączyć się w służbie tego wychowania do braterstwa, które było częścią powołania pana Paty – wskazali biskupi.

Zareagowała także sąsiednia archidiecezja Rouen, w której cztery lata temu islamiści zamordowali ks. Jacques'a Hamela. Tamtejszy arcybiskup Dominique Lebrun zapewnił, że jego archidiecezja będzie nadal uczyć w swoich szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach „podstaw braterstwa”, których „bazą jest dziesięć przykazań: «będziesz czcił Boga» i «nie zabijaj» są dla nas nierozłączne”. – Bóg nigdy nie chce śmierci, nawet złoczyńcy. Chce, by ludzkość odwróciła się od zła, aby odnaleźć swe powołanie do miłości – wskazał abp Lebrun.

Zapowiedział, że dziś o godz. 15.00 przy „republikańskiej steli pokoju”, wzniesionej przy kościele w Saint-Étienne-du-Rouvray koło Rouen ku pamięci ks. Hamela spotka się ze zwierzchnikami innych religii, przede wszystkim z muzułmanami, aby potwierdzić wspólne zaangażowanie w pracę na rzecz braterstwa i odrzucenie wszelkiej przemocy.

Głos zabrali także inni francuscy biskupi. Ordynariusz diecezji Beauvais bp Jacques Benoit-Gonnin przypomniał, że „swoboda krytycznej refleksji i wypowiedzi czasem może niektórych ranić”, jednak „niczym nie może usprawiedliwiać morderstwa i barbarzyństwa, a już na pewno nie Bogiem”. Bp Xavier Malle z Gap wyraził słowa zachęty dla nauczycieli, zaś bp Bernard Ginoux z Montauban napisał, że „naród, który się nie broni i nie broni swych obywateli – umiera”.

O swej modlitwie za zamordowanego, któremu „zadano śmierć w imię Boga”, jak również za wszystkich nauczycieli zapewnił rektor sanktuarium w Lourdes, prał. Olivier Ribadeau Dumas. Jedną z intencji jego modlitwy jest także to, „abyśmy nigdy nie utracili odwagi w budowaniu braterstwa”.

- Gorąco modlę się za umęczoną Francję – napisał z Rzymu kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.