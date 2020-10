Godzina policyjna ma obowiązywać od piątku od godz. 23 we włoskim regionie Kampania ze stolicą w Neapolu z powodu drugiej fali pandemii Covid-19 - ogłosił we wtorek szef władz regionalnych Vincenzo De Luca. Wcześniej o zgodę na taki krok wystąpiły do rządu władze Lombardii.