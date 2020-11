Iga Świątek zawodniczką października w plebiscycie WTA  

Konkurentkami Świątek w walce o to miano były Amerykanka Sofia Kenin, która była w Paryżu finałową rywalką Polki oraz Białorusinka Aryna Sabalenka, zwyciężczyni halowego turnieju WTA w Ostrawie. Nie podano, jaki procent głosów otrzymały poszczególne kandydatki.

Trzy finalistki plebiscytu wybierali przedstawiciele strony wtatennis.com, a ostateczny wybór należał do fanów tenisa.

Informując o tym, że to zawodniczka z Raszyna wywalczyła to miano, przypomniano, że jej triumf w stolicy Francji to także pierwszy w historii Polski tytuł wielkoszlemowy w singlu. Dodano, że 19-latka w siedmiu spotkaniach straciła łącznie tylko 28 gemów, a dzięki tej wygranej zadebiutowała w Top20 światowego rankingu (zajmuje 17. miejsce).

Świątek kilka tygodni także została doceniona w plebiscycie WTA, ale w innej kategorii. Wówczas uznano, że wrzesień był w jej przypadku miesiącem przełomowym. Pod koniec tego miesiąca rozpoczęły się zmagania na kortach im. Rolanda Garrosa.

Ze względu na przerwę w rywalizacji międzynarodowej spowodowaną pandemię Covid-19, w tym roku jak na razie wybrano tylko pięć tenisistek miesiąca - za styczeń, luty, sierpień, wrzesień i październik.