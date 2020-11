Watykan publikuje raport nt. byłego kardynała McCarricka  

Taki raport zostanie opublikowany w Watykanie po raz pierwszy.

Liczący obecnie 90 lat McCarrick został przez Stolicę Apostolską uznany winnym solicytacji w sakramencie spowiedzi (czyli nakłaniania penitenta w trakcie spowiedzi do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu) oraz grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu z małoletnimi i dorosłymi, z wykorzystywaniem władzy jako czynnikiem obciążającym. W czerwcu 2018 roku Franciszek polecił mu, by nie wykonywał publicznie posługi kapłańskiej, a w lipcu tego samego roku przyjął jego rezygnację z członkostwa w Kolegium Kardynalskim. W lutym 2019 roku został on wydalony ze stanu duchownego.

Raport Sekretariatu Stanu ma wyjaśnić, jak McCarrick mógł dojść do wysokich stanowisk kościelnych, choć jego niemoralne relacje były tajemnicą poliszynela w diecezjach, w których pracował: Nowy Jork, Metuchen, Newark i Waszyngton.

Theodore Edgar McCarrick urodził się 7 lipca 1930 roku w Nowym Jorku; gdy miał trzy lata, jego ojciec – Theodore Egan zmarł na gruźlicę i ciężar wychowania syna i prowadzenia domu spadł na matkę Margaret (z domu McLaughlin). Po nauce w katolickiej szkole podstawowej i w szkole przygotowawczej Fordham Theodore-junior kształcił się następnie półtora roku w Europie, a po powrocie do USA studiował na Uniwersytecie Fordham, po czym wstąpił do seminarium św. Józefa w Yonkers koło Nowego Jorku. 31 maja 1958 roku ówczesny arcybiskup nowojorski kard. Francis J. Spellman wyświęcił go na kapłana.

Ks. McCarrick udzielał się jako pomocniczy kapelan Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, na którym jednocześnie studiował w latach 1958-63. Od października 1965 do 1969 roku stał na czele Katolickiego Uniwersytetu Portoryko w Ponce, na którym odpowiadał m.in. za jego rozwój. Na wyspie brał czynny udział w tworzeniu lub przeobrażaniu różnych tamtejszych instytucji oświatowo-wychowawczych.

Po powrocie do rodzimej archidiecezji zajmował się m.in. sprawami wychowania i nauczania i pracował duszpastersko w parafii Najświętszego Sakramentu (1969-71). Na polecenie arcybiskupa Nowego Jorku kard. Terence’a J. Cooke’a, którego był sekretarzem w latach 1971-77, utworzył fundację ds. edukacji i szkolnictwa; wspierał też oświatę dla biednych, zwłaszcza dla mniejszości narodowych i etnicznych.

24 maja 1977 roku Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji nowojorskiej (konsekrował go 29 czerwca tegoż roku kard. Cooke). Niespełna 47-letni hierarcha zajmował się przede wszystkim wschodnim Manhattanem i Harlemem. 19 listopada 1981 roku Jan Paweł II powołał go na pierwszego biskupa nowo utworzonej diecezji Metuchen w stanie New Jersey, skąd 30 maja 1986 roku przeniósł go na stanowisko arcybiskupa Newarku. W tym charakterze uczestniczył m.in. jako jeden z 15 hierarchów USA w Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Ameryki (16 XI–12 XII 1997), a pod koniec jego obrad kierował komisją przygotowującą orędzie synodalne do ludu Bożego. Od 1997 roku stał też na czele Fundacji Papieskiej i był członkiem Biura ds. Katolickich Służb Pomocy (Catholic Relief Services). Należał również do kilku watykańskich urzędów kurialnych.

Abp McCarrick brał czynny udział w pracach różnych gremiów episkopatu Stanów Zjednoczonych, zajmujących się zwłaszcza kontaktami z zagranicą. Między innymi w 1992 roku objął kierownictwo Komitetu ds. Pomocy Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej.

W listopadzie 1996 roku zaproszono go do Komisji Sekretariatu Stanu USA ds. Wolności Religijnej za Granicą, a w latach 1999–2001 był członkiem amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej.

21 listopada 2000 roku Jan Paweł II mianował hierarchę arcybiskupem Waszyngtonu, który tym samym został m.in. wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Na konsystorzu 21 lutego 2001 roku papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Pod koniec tegoż roku kard. McCarrick otworzył w stolicy seminarium misyjne „Redemptoris Mater”. Poświęcał też wiele uwagi sprawom oświaty, wychowania, powołań i potrzebom nowych imigrantów, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej.

W dniach 18 i 19 kwietnia 2005 roku wziął udział w konklawe, które wybrało kard. Josepha Ratzingera na papieża Benedykta XVI. 16 maja 2006 roku kard. McCarrick ustąpił z urzędu arcybiskupa stolicy Stanów Zjednoczonych.

Hierarcha wiele jeździł po świecie, zapoznając się z życiem i potrzebami wspólnot katolickich oraz ze stanem wolności religijnej w takich krajach jak Chiny, Kuba, Iran, Wietnam, Korea Południowa, Filipiny, Arabia Saudyjska, Rwanda i Burundi, a także w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Odwiedzał też obszary dotknięte klęskami żywiołowymi, np. w Sri Lance czy stanach Luizjana i Mississippi.