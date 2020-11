Wykład online: prof. John Finnis na temat myśli Jana Pawła II

Teologia Polityczna zaprasza na wykład z cyklu „JP2 Lectures”, organizowany przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum. Wygłosi go wybitny prawnik i filozof prawa, twórca nowego podejścia do klasycznej teorii prawa naturalnego, prof. John Finnis.

Wykład zatytułowany „John Paul II and the Fundamentals of Ethics” poświęcony będzie etycznym i metafizycznym problemom chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Transmisja wykładu prowadzonego w języku angielskim, rozpocznie się w czwartek, 19 listopada o godz. 14.30. Zapraszamy do oglądania transmisji w serwisie YouTube oraz dołączenia na Facebooku.

Angelicum prof. John Finnis: John Paul II and the Fundamentals of Ethics



W swoich rozważaniach prof. Finnis odniesie się do wybranych zagadnień, rozpatrywanych przez Jana Pawła II w książkach i encyklikach. Przedmiotem refleksji będą przede wszystkim takie tytuł jak: Osoba i czyn, Redemptor Hominis, Familiaris Consortio, Laborem Exercens, Veritatis Splendor, Novo Millennio Ineunte. Wykład będzie również głosem w sprawie apologia fidei ex ratione, jednej z najważniejszych debat teologicznych – prof. Finnis należy do czołówki współczesnych intelektualistów zabierających w niej głos.

Prof. John M. Finnis urodził się w 1940 r. w Australii Południowej. Jest prawnikiem, filozofem, wykładał prawo na Uniwersytecie Oksfordzkim w latach 1965-2010. Obecnie sprawuje tam funkcjęemerytowanego profesora prawa i filozofii prawa. Wykładał także na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie, w latach 1995-2020 jako profesor prowadzący. Jest autorem przełomowej dla współczesnej teorii prawa naturalnego książki Prawa naturalne i uprawnienia naturalne (1980; 2011).

Comiesięczne wykłady „JP2 Lectures” prowadzone przez znanych intelektualistów to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II powołanego na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie - Alma Mater Jana Pawła II. Pierwszy wykład z serii “JP2 Lectures” miał miejsce 19 października 2020 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Angelicum. Wykład zatytułowany “Does Christianity need culture?” wygłosił przewodniczący papieskiej rady ds. kultury kard. Gianfranco Ravasi. Zapraszamy do wysłuchania wykładu TUTAJ

Intelektualiści, którzy w kolejnych miesiącach wystąpią w ramach cyklu „JP2 Lectures” wygłoszą wykłady na zaprezentowane poniżej tematy: