Ekonomia Franciszka jest zgodna z wartościami młodych ludzi  

Rebecca Salimata Toh, młoda inżynier ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony ekosystemu, jest przedsiębiorcą na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz zajmuje się troską o środowisko naturalne. Uczestniczy ona w wydarzeniu pod hasłem „Ekonomia Franciszka”, które odbywa się w formie online od 19 do 21 listopada br. „Konferencja jest odpowiedzią młodych katolików, takich jak my, jak zmieniać świat i najbliższe otoczenie na lepsze” – podkreśla Rebecca Toh.

Wydarzenie „Ekonomia Franciszka”, zainicjowane przez Papieża, stało się światowym ruchem młodych ludzi, który pragną zmiany obecnych modeli ekonomicznych i budowania bardziej integracyjnej oraz sprawiedliwej przyszłości.

„Chciałbym wnieść swoje doświadczenie w dziedzinie troski o środowisko naturalne, ponieważ oprócz tego, że jestem katoliczką, jestem również młodym przedsiębiorcą w sektorze ochrony ekosystemu” – mówi papieskiej rozgłośni Rebecca Toh. Młoda inżynier stworzyła projekt, który walczy z globalnym ociepleniem, wylesianiem i zanieczyszczeniami spowodowanymi plastikowymi produktami. „Zamierzam wziąć udział w konferencji zainicjowanej przez Papieża, aby podzielić się swoim doświadczeniem i trudnościami, które napotykam, a także wsparciem, które otrzymuję od czasu rozpoczęcia tego ekologicznego projektu” – przyznaje przedsiębiorca.

„Wiele osób przychodzi do nas i mówi nam, że chce zrezygnować z powszechnych toreb foliowych do pakowania i używać naszych – biodegradowalnych. Dzięki temu zdaliśmy sobie sprawę, że to, co robimy, naprawdę ma wpływ na społeczeństwo To już jest dla nas duży krok naprzód i motywuje nas do kontynuowania naszej działalności. Na początku ten projekt był tylko ideą, lecz moje środowisko zmotywowało mnie do działania i realizacji tego pomysłu" - podkreśla Rebecca Toh.

Zwróciła uwagę, że poprzez udział w wydarzeniu «Ekonomia Franciszka» (The Economy of Francesco) przedsiębiorcy chcą pokazać młodym ludziom, że można przejść od idei do rzeczywistości i że niekoniecznie potrzebujemy do tego dużego wsparcia ekonomicznego. "Chciałabym podzielić się marzeniem: aby wszyscy zdali sobie sprawę, że nasze środowisko naturalne jest bardzo ważne dla naszych rodziców oraz dla nas, młodych ludzi, którzy są przyszłością“ - zaznaczyła Rebecca Toh.