Słowacja: do 24 stycznia nabożeństwa w kościołach bez udziału wiernych  

Katoliccy biskupi Słowacji przyłączyli się do przepisów, podjętych w Sylwestra przez rząd swego kraju dotyczących zakazu opuszczania domów. W związku z tym, od 1 do 24 stycznia we wszystkich diecezjach Słowacji, obowiązuje zakaz nabożeństw z udziałem wiernych.

Jak podkreślono, biskupi „przyjęli do wiadomości rozporządzenie” i zwrócili się do księży oraz wiernych o jego przestrzeganie. Jednocześnie proszą „o dalszą cierpliwość, która będzie niezwykle potrzebna w tym okresie”.



W „prywatnych” nabożeństwach, transmitowanych na żywo w internecie, włącznie z celebransem może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, przy czym wyraźnie zaznaczono, że mają one być dopuszczone tylko jako „niezbędna asysta”, a nie inne osoby.



Chrzty, śluby i ceremonie pogrzebowe mogą się odbywać w kościele, ale może w nich uczestniczyć maksymalnie sześć osób włącznie z kapłanem. Kościoły mogą być otwarte, nie mogą w nich gromadzić się grupy osób, np. do spowiedzi, czy komunii św. Natomiast osobom umierającym księża będą mogli udzielać „niezbędnych sakramentów”.



Do wyzwań spowodowanych przez pandemię COVID-19 odnieśli się biskupi Słowacji także w liście pasterskim na Nowy Rok. Podkreślili, że pandemia ogarniająca cały świat „będzie rzucała swój mroczny cień także na nowy rok”. Dlatego strach o siebie i swoich najbliższych jest usprawiedliwiony. Przypomniano jednocześnie, że nie wszystko leży w naszych rękach, „będziemy potrzebowali wielkiego błogosławieństwa płynącego z mądrej Opatrzności Bożej”.