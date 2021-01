Do środy przetestowano 80 tys. nauczycieli i pracowników administracji oświaty, z czego wyniki są już znane dla 60 tys. osób; wskazują one, że zakażenie koronawirusem wykryto u zaledwie 2 proc. nauczycieli - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czarnek pytany był w czwartek na konferencji prasowej o to, jak przebiega testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa oraz ile osób zostało przebadanych i czy znane już są pierwsze wyniki.

"Jeśli chodzi o testowanie, mamy informacje od Głównego Inspektora Sanitarnego, że do dnia wczorajszego przetestowano, przebadano 80 tys. nauczycieli i pracowników administracji oświaty, z czego wyniki są już dla 60 tys. osób" - odpowiedział minister.

Jak mówił, "wyniki te wskazują na to, że zakażenie koronawirusem wykryto u zaledwie 2 procent nauczycieli i pracowników administracji". "Proszę się też nie martwić, bo ci, którzy mają karonawirusa i będą musieli w związku z tym zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli. Tutaj dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować" - podkreślił Czarnek.

Dodał, iż cieszy się z tego, że wykryty poziom zakażeń poprzez testowanie nauczycieli jest niewielki. "Cieszę się również, że w tych dwóch procentach wyeliminowaliśmy dzięki testowaniu możliwość przenoszenia się koronawirusa w środowisku szkolnym, bo temu właśnie to testowanie służy" - zaznaczył szef MEN.

Poinformował, że w czwartek i piątek odbędą się kolejne testy. "Nauczyciele poznają swoje wyniki ostatecznie już w ten weekend" - podkreślił.

Minister, mówiąc o szczepieniach nauczycieli zaznaczył, że w pierwszym kwartale zagwarantowano szczepionki dla około 3 mln osób. "I oczywiście w pierwszej grupie osób, które będą szczepione, są również nauczyciele, ale w pierwszej kolejności, z uwagi na ilość szczepionek, będę szczepione osoby najstarsze, bo one są najbardziej narażone na utratę życia" - powiedział Czarnek.

"Mam wielką nadzieje, że nauczyciele będą zaszczepieni jeszcze w pierwszym kwartale, ale póki co, przewidywania są na drugi kwartał" - dodał. (PAP)

W czwartek na rządowym profilu #SzczepimySię na Twitterze podano, że do tej pory w Polsce wykonano 369 212 szczepień, do kraju trafiło 1 080 630 dawek szczepionki. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 521 220, a dostarczonych do punktów - 559 410. Zutylizowano 909 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 64 zaszczepionych.

Od 25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Pierwsi z tej grupy mają być szczepieni seniorzy.

Od poniedziałku trwa testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.