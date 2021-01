Kard. Dolan wezwał prezydenta Bidena do zmiany polityki aborcyjnej  

Kard. Dolan podziękował Joe Bidenowi za stanowczy sprzeciw wobec ataku na Kapitol i zaapelował do prezydenta-elekta o konsekwentne stanowisko w walce z przemocą. „Joe Biden mówi z godną podziwu wrażliwością o ochronie praw osób najbardziej zagrożonych i jednocześnie opowiada się za «karą śmierci dla najsłabszych». Liczymy na to, że sanktuarium, jakim jest łono matki, będzie przez niego bronione przed atakami z równą stanowczością jak nasz Kongres” – powiedział arcybiskup Nowego Jorku.

W odpowiedzi udzielonej jednemu z amerykańskich polityków, który zarzucił katolikom obsesję na punkcie aborcji, kard. Timothy Dolan przyznał: „to prawda, że jako katolicy mamy obsesję na punkcie godności osoby ludzkiej i świętości ludzkiego życia”. Zaznaczył, że stanowisko to nie wypływa jedynie z nakazów chrześcijaństwa, ale z szacunku dla praw człowieka. „Prawo do życia należy do zbioru tych zasad, które są fundamentem Stanów Zjednoczonych” – powiedział purpurat.

Kardynał Dolan zaznaczył, że proaborcjoniści zapewniali prawie 50 lat temu, że usuwanie ciąży będzie czymś sporadycznym. „Nic nie zostało z tych zapewnień. Tymczasem sondaże pokazują, że większość Amerykanów nie chce aborcji na życzenie i nie zgadza się, aby była ona finansowana z ich podatków” – powiedział purpurat.

Podkreślił, że życie nienarodzonych powinno być chronione podobnie jak życie więźniów, imigrantów, starców, ubogich, chorych i wszystkich ludzi. „Jak możemy wygrać z przemocą, wykluczeniem, samobójstwami, rasizmem, niesprawiedliwością i bezdusznością wobec potrzebujących, jeśli będziemy promować zabijanie bezbronnych dzieci w łonie ich matek?” – zapytał hierarcha.