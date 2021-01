Biblijny podcast numerem 1 na Apple w USA  

Biblijny podcast, prowadzony przez ks. Mike’a Schmitza z diecezji Duluth, jest obecnie numerem 1 w Stanach Zjednoczonych na platformie Apple. Każdy 20-minutowy odcinek to medytacja fragmentu Pisma Świętego. Program doczekał się ponad 3,5 miliona odsłuchań w ciągu kilku pierwszych dni od premiery. „Choćby internetowi macherzy zrobili burzę mózgów, zastanawiając się, jak stworzyć najpopularniejszy podcast w sieci, na pewno nie wpadliby na to, by stworzyć audycję biblijną” – żartował współautor podcastu Jeff Cavins, ewangelizator i były pastor protestancki, który nawrócił się na katolicyzm.

Projekt oparty jest na pomyśle „Great Adventure Bible”, czyli specjalnego wydania Pisma Świętego, które upraszcza czytanie słowa Bożego, dzięki czemu stało się niezwykle popularne wśród anglojęzycznych katolików. Jest to jedyne wydanie Biblii, które zawiera kolorowany system tekstu połączony z osią czasu, pokazujący, jak treści biblijne są ze sobą powiązane. Pomaga identyfikować ważne dla historii zbawienia postaci i punkty, których znalezienie i uporządkowanie zwykle zabiera czytelnikom sporo czasu. W tym wydaniu znajdują się także szczegółowe wykresy przedstawiające najważniejsze postaci, kluczowe wydarzenia, mapy i konteksty historyczne. Dzięki tym ułatwieniom czytanie Pisma Świętego staje się znacznie prostsze dla niespecjalistów.

Ten sam plan zastosował ks. Schmitz w swoim podcaście. „Posługuję się linią czasową z «Great Adventure Bible». Dzięki temu słuchacz może śledzić treści biblijne bez utraty poczucia ciągłości narracji, a to sprawia, że lektura wydaje się znacznie bardziej atrakcyjna” – wyjaśnia autor rozważań. „Zamiast poznawać oderwane od siebie historie biblijne, poznajemy i rozumiemy historię zbawienia jako całość” – dodaje.

Wyjaśnia, że taki sposób czytania zapobiega częstej sytuacji, gdy ktoś postanawia przeczytać całe Pismo Święte, zaczyna od Księgi Rodzaju, następnie czyta Księgę Wyjścia i najczęściej nie daje już rady przebrnąć przez Księgę Kapłańską. „Łatwiej zrozumieć Biblię, jeśli podejdziemy do niej nie jak do jednej księgi, ale jak do biblioteki, a ja pełnię rolę bibliotekarza, który pomaga uporządkować lekturę” – wyjaśnia ks. Schmitz. „Bóg chce, abyśmy poznali Jego plan i Jego samego. Ten sposób czytania bardzo to ułatwia” – dodaje.

Innym powodem popularności podcastu jest obecna sytuacja pandemiczna. „Ludzie są głodni Boga, a my jesteśmy zaszczyceni, mogąc im pomóc w spotkaniu ze słowem Bożym, zwłaszcza że tak wielu z nas nadal jest odciętych od swoich parafii, wspólnot i bliskich w tych trudnych dniach” – powiedział ks. Mike Schmitz. Nie bez znaczenia jest także popularność samego kapłana na YouTube, gdzie można znaleźć wiele jego kazań i katechez.