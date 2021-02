Minister edukacji i nauki na Jasnej Górze  

"Po stu dniach urzędowania, z modlitwą za polską oświatę i naukę, na Jasną Górę przybył minister edukacji i nauki. Prof. Przemysław Czarnek w kaplicy Matki Bożej zawierzył siebie i obowiązki związane z pełnioną misją" - podało biuro prasowe sanktuarium na swojej stronie internetowej.

"Można tu przede wszystkim nabierać pokory, która jest niezwykle ważna na każdym stanowisku i na każdym odcinku naszego życia. W każdym powołaniu, jakie mamy, jakie otrzymujemy i realizujemy, ta pokora jest niezwykle ważna i niezwykle potrzebna. Uklęknąć przed Matką i pomyśleć, kim jestem? Takim malutkim człowieczkiem, który bez Jej opieki nic nie znaczy" - powiedział minister cytowany przez biuro prasowe i Radio Jasna Góra.

Oprócz modlitwy w kaplicy minister Czarnek zwiedził zabytkową bibliotekę jasnogórską. Podkreślił duchowe, kulturalne i historyczne znaczenie sanktuarium w dziejach ojczyzny.

"W tradycji kultury polskiej, choćby ta biblioteka: zabytkowa, przepiękna, która ma ogromne zbiory, przepiękne zdobienia, przepiękne freski - to wszystko to wielki przykład polskiej kultury i polskiej nauki" - mówił szef resortu edukacji i nauki, cytowany w informacji biura prasowego.

Przemysław Czarnek został zaprzysiężony na stanowisko ministra edukacji i nauki 19 października 2020 r.

Jasna Góra w Częstochowie to jeden z największych w Europie ośrodków kultu maryjnego. W 2019 r. sanktuarium odwiedziło ok. 4,4 mln pielgrzymów i turystów (ok. 100 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym pieszo do klasztoru dotarło około 133 tys. pątników. W ubiegłym roku ruch turystyczny i pielgrzymkowy był ponad czterokrotnie mniejszy z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 - w 2020 r. Jasną Górę odwiedziło niespełna milion pielgrzymów.