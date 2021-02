Okno z transmisją dyskusji wokół wydarzeń sprzed 40 lat i premiery zakładki „Strajk generalny na Podbeskidziu” pojawi się tutaj (start o godz. 17):

Strajk generalny na Podbeskidziu był największym politycznym buntem między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r. Trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku i w kulminacyjnym momencie uczestniczyło w nim blisko 200 tys. pracowników z kilkuset zakładów pracy regionu. Jego zakończenie umożliwiła mediacyjna misja Episkopatu Polski, podjęta na polecenie Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Podpisane w Bielsku-Białej porozumienie miało wymiar nie tylko lokalny. Po raz pierwszy w PRL członkowie partyjnej nomenklatury zostali pociągnięci do odpowiedzialności w wyniku buntu społeczeństwa.



W 40. rocznicę tych wydarzeń redakcja „Gościa Niedzielnego” oraz IPN Katowice przypominają główne postacie strajku oraz determinację i solidarność dziesiątków tysięcy mieszkańców województwa bielskiego, wspierających strajk aż do podpisania porozumienia w świetlicy „Bewelany”.



Zobacz nową zakładkę pt. Strajk generalny na Podbeskidziu w naszym serwisie specjalnym twarzesolidarnosci.gosc.pl:

Prezentowany w serwisie materiał tworzy zbiorowy portret tamtej społeczności, przedstawia kalendarium wydarzeń poprzedzających strajk oraz jego przebieg. Publikowane są tam również dziesiątki zdjęć i dokumentów z epoki.



Premiera naszego projektu odbędzie się w piątek 5 lutego o godz.17 podczas debaty online.

W rozmowie udział wezmą:

dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

dr Andrzej Grajewski, politolog, dziennikarz i publicysta „Gościa Niedzielnego”

Marek Bogusz, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

dr Dariusz Węgrzyn, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach

Artur Kasprzykowski, pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach.

Dyskusję poprowadzi dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN.

Spotkanie odbędzie się w Przystanku Historia IPN Centrum Edukacyjnym im. Henryka Sławika w Katowicach, ul. Św. Jana 10 (bez udziału publiczności).

Dowiedz się więcej o wydarzeniach na Podbeskidziu: