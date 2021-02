Chory to zawsze konkretny człowiek, któremu winniśmy okazać bliskość - zauważył na antenie Radia eM abp Wiktor Skworc, odnosząc się do zbliżającego się Światowego Dnia Chorego (11.02).

Dziękujemy Janowi Pawłowi II, który ten dzień ustanowił – powiedział metropolita katowicki i przypomniał, że wiąże się on ze wspomnieniem NMP z Lourdes, gdzie wiele osób odzyskuje zdrowie fizyczne i duchowe. Zaznaczył też, że Dzień Chorego trzeba zawsze przeżywać w konkretnym kontekście, tym razem jest to kontekst pandemii.

– Wracając do doświadczeń 2020 roku, chciałbym podziękować za wielkoduszność i poświęcenie wszystkich pracowników służby zdrowia – mówił arcybiskup. Przypomniał słowa z orędzia papieża Franciszka na ten dzień, w którym mowa o tym, że w relacji z chorym konieczna jest bliskość, która jest jak cenny balsam. Zachęcił, by chorych odwiedzać, choćby wirtualnie.

Abp Wiktor Skworc, nawiązując do sporów o ochronę życia nienarodzonych dzieci, podkreślił, że potrzebne są działania legislacyjne, ale trzeba zacząć od pryncypiów: to Pan Bóg stoi na straży życia człowieka. Metropolita przypomniał o tym, że Kościół prowadzi domy samotnej matki, gdzie uratowano życie wielu dzieci. Zaznaczył, że konieczna jest formacja młodych ludzi do małżeństwa, ale też do gotowości przyjęcia poczętego życia, które jest chronione w naszej konstytucji. Zaznaczył, że w ub. roku Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej objęło kursami przedmałżeńskimi ponad 4 tysiące par. – Jedynie Kościół bezpośrednio przygotowuje do małżeństwa. Dobrze by było, żeby też strona samorządowa, czy nawet rządowa wystartowały z jakimś programem przygotowania do małżeństwa i odpowiedzialności za nowe życie – mówił abp Wiktor Skworc.

Z kolei odnosząc się do trwających negocjacji strony społecznej i rządowej na temat umowy społecznej w związku z likwidacją górnictwa, metropolita wyraził przekonanie, że dojdzie do porozumienia, tak jak w przeszłości, gdy były napięcia i starcia. Przypominając stanowisko Rady Społecznej z września 2020 roku podkreślił, że zapewne restrukturyzacja górnictwa przez wygaszanie jest nieuchronna, ale proces ten trzeba połączyć ze wsparciem dla gmin górniczych, tak aby otrzymały jakąś rekompensatę także za ponoszone koszty ekologiczne. Wspomniał tu o postindustrialnej infrastrukturze do wykorzystania na cele naukowe, edukacyjne, społeczne.

– Wspomagamy duchowo te rozmowy, aby zakończyły się porozumieniem – powiedział metropolita.

Cała "Rozmowa poranka":