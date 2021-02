Propozycja dla seniorów: Trenuj pamięć i umysł  

Co roku w Polsce zgłaszanych jest około 4 tysięcy zaginionych starszych osób. Ta liczba stale wzrasta. Codziennie wychodzi z domu i nie może odnaleźć do niego drogi powrotnej ponad 10 seniorów.

Zaginięcia osób starszych spowodowane są najczęściej zaburzeniami pamięci i depresją. Często kończą się tragicznie.

Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą mieć różny charakter i przebiegać z różnym natężeniem - od niewielkich kłopotów z pamięcią, przez łagodne zaburzenia poznawcze, aż po choroby otępienne (zwane też demencją), które są jedną z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych.

W Polsce ponad 80% niesamodzielnych seniorów pozostaje pod opieką rodziny - najczęściej opiekunami są współmałżonkowie oraz dzieci.

Regularny trening umysłu ma dla funkcjonowania poznawczego takie samo znaczenie, jak regularne ćwiczenia fizyczne dla kondycji ciała. Fundacja Stocznia przygotowała dla seniorów specjalny projekt. "Siłownia Pamięci" to pomysł realizowany z myślą o seniorach - w trosce o ich samodzielność, bezpieczeństwo i jak najdłuższą aktywność społeczną.

Siłownia Pamięci to praktyczny i bezpłatny narzędziownik zawierający materiały pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu treningów umysłu z seniorami. Projekt został opracowany z myślą o grupowych treningach - prowadzonych np. na uniwersytetach trzeciego wieku, w domach opieki i klubach seniora - oraz treningach prowadzonych w warunkach domowych - ćwiczenia indywidualne lub w parze np. z członkiem rodziny.

To rodzaj ćwiczeń intelektualnych, które w kompleksowy sposób angażują różne obszary i funkcje mózgu. Umiejętności, które należy ćwiczyć to m.in. logiczne myślenie, pamięć, kreatywność, koncentracja i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Badania dowodzą, że systematyczne ćwiczenia umysłu przynoszą wymierne efekty - poprawę sprawności umysłu lub utrzymanie aktualnego stanu i niedoprowadzenie do jego pogorszenia, a czasami do spowolnienia procesu starzenia się i pojawienia zaburzeń umysłu.

Więcej informacji o projekcie, a także pakiet ćwiczeń do pobrania, znajdziecie na stronie: silowniapamieci.pl