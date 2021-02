Opublikowano program papieskiej podróży do Iraku. Odbędzie się ona od 5 do 8 marca. Na lotnisku w Bagdadzie Franciszka podejmie premier Iraku.

Oficjalna uroczystość powitalna ma mieć miejsce w pałacu prezydenckim. Tam też Ojciec Święty złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi oraz spotka się z przedstawicielami irackiego społeczeństwa, a także z korpusem dyplomatycznym. Pierwszego dnia papieskiej wizyty w Iraku przewidziano też spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, seminarzystami i katechetami w katedrze obrządku syrokatolickiego.

Drugiego dnia podróży Papież uda się samolotem do An-Nadżaf, miasta położonego 140 km na południe od Bagdadu, gdzie spotka się z wielkim ajatollahem Alim as-Sistanim, liderem szyickich muzułmanów w Iraku, a następnie poleci do An-Nasirijja, by wziąć udział w spotkaniu międzyreligijnym na ruinach Ur, utożsamianego z rodzinnym miastem Abrahama. Po powrocie do Bagdadu Franciszek odprawi Mszę w chaldejskiej katedrze.

Przedostatni dzień podróży Ojciec Święty poświęci na wizytę w irackim Kurdystanie. Na lotnisku w Irbilu spotka się z religijnymi i politycznymi władzami tego autonomicznego regionu. W Mosulu będzie się modlił za ofiary wojny, a w chrześcijańskim mieście Karakosz odwiedzi kościół Niepokalanego Poczęcia, gdzie wygłosi przemówienie i odmówi modlitwę Anioł Pański. Niedzielną Mszę Papież odprawi na stadionie w Irbilu.

Na poniedziałek 8 marca w programie papieskiej podróży przewidziano jedynie uroczystość pożegnalną na lotnisku w Bagdadzie.