Sąd postanowił wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych
Sąd postanowił wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych

W imieniu Rzeczpospolitej  
Roman Koszowski /Foto Gość W imieniu Rzeczpospolitej
Partie mają obowiązek składać sprawozdania dotyczące pozyskiwania środków

Powód? Niezłożenie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił w piątek wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała Państwowa Komisja Wyborcza w związku z niezłożeniem przez ugrupowanie Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 r.

Jak przypomniała po ogłoszeniu postanowienia sędzia Joanna Korzeń, jednym z "podstawowych" obowiązków każdej partii politycznej jest złożenie PKW sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Takie sprawozdanie składa się do 31 marca każdego roku.

- W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła. Zresztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych - mówiła sędzia.

Orzeczenie to jest nieprawomocne.

Chodzi o sprawozdanie finansowe Nowej Nadziei za 2024 rok. Według ustawy o partiach politycznych w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania w terminie PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji. O niezłożeniu przez m.in. Nową Nadzieję sprawozdania finansowego w wymaganym terminie Komisja poinformowała jeszcze w maju tego roku; wtedy też informowała o skierowaniu do sądu wniosku w tej sprawie.

W czerwcu w rozmowie z PAP poseł klubu Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei, Bartłomiej Pejo podkreślał, że w ich ocenie (partii - PAP) sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".

Natomiast obecny na piątkowym posiedzeniu Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że partia "do dnia dzisiejszego" nie złożyła sprawozdania za ubiegły rok.

Wcześniej w piątek sąd postanowił ponadto wykreślić z ewidencji pięć partii, które również - jak wskazywała w maju PKW - nie złożyły w terminie sprawozdań za miniony rok. Są to: Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska; Porozumienie Samorządowe; OK Polska; Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość i Zdrowa Polska.

PAP |

PAP |

dodane 21.11.2025 19:07

TAGI| PAP, PARTIE, POLITYKA

