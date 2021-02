Anglia: Elizabeth Prout - orędowniczka w czasie pandemii  

Pochodziła z rodziny anglikańskiej, miała niespełna 20 lat, gdy przeszła na katolicyzm, pod wpływem nauk błogosławionego Dominika Barberi. Włoski misjonarz wybitnie przyczynił się do szerzenia w Anglii katolicyzmu. Wywarł niebagatelny wpływ na proces nawrócenia św. Johna Henry Newmana.W wieku 28 lat wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Dzieciątka Jezus w Northampton. Z czasem zamieszkała w Manchesterze, na Stocks Street, nieopodal masowego grobu 40 tysięcy nędzarzy, mieszkańców osławionych slumsów Angel Meadow, gdzie pracowała. Opiekowała się irlandzkimi imigrantami: robotnikami, kobietami i dziećmi. W tym czasie Manchester stawał się pierwszym miastem przemysłowym świata i „piekłem na ziemi”, jak nazwał warunki życia w robotniczych slumsach Fryderyk Engels, obserwator nędzy i współautor zgubnej teorii komunizmu.

Będąca z dala od utopijnych idei Elżbieta Prout podejmowała codzienny wysiłek w uczeniu, zapewnianiu schronienia, karmieniu i opiece nad potrzebującymi i to nie tylko samego Manchesteru. W dotkniętych ubóstwem innych częściach północno-zachodniej Anglii zakładała sieć szkół i schronisk, wyprzedzając swój czas w nauczaniu kobiet umiejętności zarabiania na życie, co ściągnęło na nią krytykę promowania „wywrotowych idei”. Założyła zgromadzenie zakonne, którego członkinie zobowiązywały się do zarabiania na swoje utrzymanie i wskazywanie kobietom, jak mają to robić. Papież Leon XIII w 1863 roku zatwierdził działalność i założenia zakonu. Elżbieta Prout została jego matką generalną, przybierając imię Marii Józefiny od Jezusa (Mary Joseph of Jesus). Pierwotnie zgromadzenie nazwano Instytutem Świętej Rodziny, dziś znane jest pod nazwą Sióstr Pasjonistek. Kontynuują pracę z ubogimi, prowadząc edukację i rekolekcje na całym świecie.

11 stycznia 1864 roku Elżbieta Prout zmarła na gruźlicę w wieku zaledwie 43 lat. Jej ciało wraz z innymi pasjonistami: bł. Dominikiem Barberi oraz ks. Ignatiusem Spencerem spoczywa w sanktuarium kościoła św. Anny Sutton, w St Helens, w Lancashire.