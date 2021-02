O. Lombardi: najważniejsza pozostaje inkulturacja

„Oczywiście od samego początku pojawiła się potrzeba, aby mówić w różnych językach, aby dotrzeć do różnych narodów, najpierw w Europie, a potem także na innych kontynentach. Nie chodziło jednak o powielanie tego samego, identycznego przekazu, sformułowanego w podobny sposób, w różnych językach. Ważne było wypowiedzenie tego samego przesłania, zawierającego wizję Kościoła, a przede wszystkim Papieża i przekazanie go słuchaczom żyjącym w różnych kulturach oraz w odmiennych sytuacjach – podkreślił o. Lombardi. – To się rozwijało w całej historii Radia Watykańskiego w sposób ciągły – dlatego chętnie podejmuję temat inkulturacji – to znaczy, że nie chodziło tylko o tłumaczenie, ale o to, żeby to było powiedziane dla świata, dla konkretnej kultury, przez ludzi, którzy znali tę kulturę, byli jej przedstawicielami, znajdując się tutaj na miejscu, w Rzymie.“