Premier: KPO oparty na pięciu filarach  

Krajowy Plan Odbudowy opiera się na pięciu filarach, pierwszy z nich to odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. Projekty w ramach tego filaru mają prowadzić do wzrostu wydajności i produktywności gospodarki - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Prezentując na piątkowej konferencji prasowej kierowany do konsultacji Krajowy Plan Odbudowy premier powiedział, że opiera się on na pięciu filarach, a pierwszym z nich jest odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podkreślił, że trzeba zwiększyć produktywność i wydajność gospodarki, co prowadzi do tego, że "życie poszczególnych obywateli, pracowników może być lepsze". "Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna" - mówił Morawiecki.

"Dlatego pierwsza grupa projektów - ta która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności, wydajności i produktywności polskiej gospodarki to pierwszy filar Krajowego Planu Odbudowy. Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł" - powiedział premier.

Drugi filar to cyfryzacja. "Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić" - podkreślił Morawiecki na konferencji prasowej.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe" - dodał premier.

Trzeci filar KPO to sprawny sektor zdrowia. Szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. "Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych" - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

Szef rządu podkreślał, że w ramach tego planu rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

"Przede wszystkim ze wsparciem Krajowego Programu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych" - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

"To, co jest znakiem firmowym rządów Zjednoczonej Prawicy, a więc rozwój zrównoważony, będziemy kontynuować i rozwijać twórczo w ramach nowego europejskiego ładu" - powiedział Morawiecki.