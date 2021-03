24 godziny dla Pana: On przebacza wszystkie twoje grzechy  

Aby podjąć tę inicjatywę należy zadbać o to, aby w piątek wieczorem, 12 marca oraz przez całą sobotę 13 marca otwarty był kościół. Trzeba w tym czasie umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi, najlepiej podczas prowadzonej równolegle adoracji Najświętszego Sakramentu. Wydarzenie można rozpocząć w piątek wieczorem od nabożeństwa Słowa Bożego przygotowującego do Sakramentu Pojednania, a zakończyć celebracją świątecznej Eucharystii w sobotę po południu. Tam, gdzie z powodów sanitarnych celebracja sakramentów jest niemożliwa lub może w nich uczestniczyć jedynie ograniczona liczba wiernych, adoracja eucharystyczna może być transmitowana online, przygotowując w ten sposób wiernych do wzbudzenia aktu żalu doskonałego. Taki żal powoduje odpuszczenie grzechów powszednich, ale również ciężkich, ale oczywiście w tym przypadku zakłada postanowienie o odbyciu spowiedzi sakramentalnej, kiedy to tylko będzie możliwe.

W pierwszej części wskazań przedstawione są teksty, które zachęcają do przeżywania w pogłębiony sposób spotkania z kapłanem podczas indywidualnej spowiedzi. Mogą one również pomóc w przygotowaniu się do podjęcia aktu żalu doskonałego, w sytuacji, kiedy czasowo niemożliwe jest skorzystanie z Sakramentu Pojednania. Druga część może być użyta w czasie, kiedy kościół pozostaje otwarty, w ten sposób, że kiedy wierni oczekują na spowiedź, można im pomóc w modlitwie i medytacji poprzez refleksję na bazie Słowa Bożego. Materiał może również posłużyć do przygotowania katechezy na temat Sakramentu Pojednania.