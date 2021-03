Do włączenia się w inicjatywę zaprasza Armia Modlitwy oraz Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Jak wyjaśniają organizatorzy, miejscem modlitwy może być kościół, szkoła, dom, a nawet park. „Pandemia wielu z nas przytłoczyła i spowodowała, że momentami czuliśmy się jak zabłąkane owce. Z tego powodu, blisko rok od wprowadzenia pierwszych obostrzeń chcemy modlić się do Chrystusa Dobrego Pasterza, aby w dalszym ciągu wspierał papieża Franciszka i pomagał nam wytrwać w tych trudnych chwilach epidemii! – mówią.



Jak co roku inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” odbędzie się w niedzielę poprzedzającą dzień 13 marca, czyli rocznicę wyboru papieża Franciszka. „Ojciec Święty pochodzi z Ameryki Południowej, której mieszkańcy znani są z niesamowitego entuzjazmu, dlatego my również chcemy przedłużyć naszą radość świętowania już 8. rocznicy pontyfikatu. Zaczynamy w niedzielę 7 marca, aby jak najwięcej osób mogło do nas dołączyć” – wyjaśniają inicjatorzy akcji.



W ciągu pierwszych dwóch edycji w inicjatywie wzięły udział dziesiątki grup z Europy, Azji, czy Ameryki Północnej. Od początku „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” jest objęte patronatem honorowym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. „W tym roku epidemia Covid-19 uniemożliwia nam tak liczne spotkania jak w latach poprzednich, dlatego zachęcam, abyśmy tego dnia udostępnili na nasze media społecznościowe zdjęcie papieża Franciszka i podpisali je #wszyscy_za_jednego_2021. W ten sposób potwierdzimy naszą duchową łączność modlitewną – mówi kleryk Rafał Orzechowski, pomysłodawca akcji.



Wszelkie pytania na temat akcji można kierować na adres: r.orzechowski@lednica2000.pl.

Tekst litanii do Chrystusa dobrego Pasterza dostępny jest na facebookowym profilu Armii Modlitwy.



Inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” narodziła się w kwietniu 2018 roku w Rzymie. Po skończonym czuwaniu w bazylice Santa Maria Maggiore Rafał Orzechowski usłyszał od Ojca Świętego Franciszka słowa „Ja modlę się za ciebie, a ty módl się za mnie”.



To właśnie te słowa były iskrą do powstania tej inicjatywy oraz Armii Modlitwy, które dają impuls do modlitwy za papieża, poznawania jego nauczania oraz jednoczenia ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Pierwsza edycja modlitwy za papieża odbyła się 11 marca 2018 roku i zgromadziła ponad 70 grup na 3 kontynentach.



Kontynuacją tego corocznego wydarzenia jest Armia Modlitwy, której zadaniem jest systematyczna modlitwa w ciągu roku. „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego” jest impulsem, który jest wypuszczony w świat co roku w niedzielę poprzedzającą dokładną datę objęcia przez Ojca Świętego Stolicy Piotrowej.