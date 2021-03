Szczepienia przewlekle chorych od 15 marca. Zapisy - od 10 marca  

Skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie do 10 stycznia przez Centrum e-Zdrowia(CeZ) na postawie sprawozdawczości NFZ, po kodach chorób zostanie ustalona lista osób, które będą się do szczepienia kwalifikować. Pacjent będzie mógł sprawdzić, czy skierowanie zostało dla niego wystawione wchodząc na swoje Internetowe Konto Pacjenta przez stronę pacjent.gov.pl lub dzwoniąc do lekarza POZ lub prowadzącego.

W grupie 1B znalazły się osoby urodzone po 1961 roku z chorobami, które niosą ze sobą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek, poddawane wentylacji mechanicznej oraz po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne lub są zakwalifikowani do przeszczepu.

Do grupy 1B zaliczono także pacjentów z nowotworem, który został zdiagnozowany, ale jeszcze nie podjęto terapii, jak również tych, którzy leczeni byli radioterapią lub chemioterapią po 31 grudnia 2019 r.

"Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po zakończeniu terapii. Natomiast chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne działania niepożądane. Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu leczenia" - wynika z wytycznych dla pacjentów grupy 1B i personelu medycznego zamieszczonych na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Natomiast sytuacja pacjentów w trakcie czynnego leczenia onkologicznego przedstawia się następująco.

Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji (zmniejszenia liczby komórek szpiku kostnego).

Pacjenci w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii, podobnie jak ci, którzy są w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii.

Z kolei chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia.

"W przypadku prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia" - wskazano na stronie.

Zaznaczono także, że pacjenci onkologiczni hospitalizowani lub w trakcie chemioterapii powinny być zaszczepieni w ośrodkach onkologicznych prowadzących leczenie. Pozostali chorzy powinni się zgłaszać do punktów szczepień populacyjnych.

Natomiast w przypadku osób chorych po transplantacji szpiku, komórek krwiotwórczych szczepienie powinno odbyć się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od transplantacji. Leczenie immunosupresyjne nie jest przeciwskazaniem do niego. Pacjent po transplantacji narządu nie potrzebuje żadnego zaświadczenia od lekarza transplantologa o braku przeciwwskazań do szczepienia przeciw SARS-CoV-2.

"Każdy pacjent po transplantacji narządu (nerka, wątroba, serce, płuco, trzustka) powinien otrzymać szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionki na bazie mRNA (BioNTech/Pfizer, Moderna) lub na bazie niereplikującego wektora adenowirusa (AstraZeneca) są bezpieczne u biorców narządów" - zaznaczono.

Dodatkowo z wytycznych wynika, że przewlekłe leczenie immunosupresyjne, skojarzenie 2 lub 3 leków (glikokortykosteroidy+ takrolimus/cyklosporyna A+ mykofenolan sodu/mykofenolan mofetylu lub + ewerolimus/ syrolimus) nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Zalecono, by szczepienie odbyło się co najmniej jeden miesiąc po zabiegu transplantacji. "W przypadku indukcji lekami powodującymi deplecję limfocytów T lub B (surowica antylimfocytarna ATG, rytuksymab) szczepienie należy wykonać 3-6 miesięcy po transplantacji" - wskazano.

Natomiast w sytuacji leczenia procesu odrzucania, szczepienie należy odroczyć o jeden miesiąc.

Zaleca się też szczepienie miesiąc po ustąpieniu objawów COVID-19 (optymalny czas szczepienia po przechorowaniu nie jest jeszcze określony), można je odroczyć do 9o dni po przechorowaniu COVID-19.

Jednocześnie podkreślono, że jeśli pacjent otrzymał pierwszą dawkę szczepionki i miał wykonany zabieg transplantacji, drugą dawkę należy podać najwcześniej jeden miesiąc po transplantacji. Inne szczepienia (np. przeciwko grypie) należy wykonać w odstępie 2 tygodni od szczepienia anty-SARS-CoV-2.

Osoby po przeszczepach będą szczepione w punktach szczepień, wentylowani mechanicznie, którzy nie są w stanie dotrzeć na szczepienie zaszczepieni zostaną w domu przez zespół wyjazdowy, dializowani w stacjach dializ, po uprzedniej kwalifikacji lekarza tam pracującego.