Dzień Świętości Życia: Duchowa adopcja, pomoc materialna  

W czwartek 25 marca obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędą się uroczystości z licznym udziałem wiernych, ani też uliczne marsze i modlitwy. Będą jednak, jak co roku, podejmowane duchowe adopcje dziecka poczętego. Tym razem - częściej niż dotychczas - będzie to miało miejsce nie w kościołach lecz w zaciszu własnego mieszkania.

Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episkopat w 1998 r. i obchodzony 25 marca - w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Inicjatywa biskupów, ustanowiona w 1998 r. jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II.

W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem tego Dnia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 została przeniesiona do Polski.

Ludzie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami od ponad 30 lat przyrzekają modlić się codziennie przez okres 9 miesięcy w intencji ocalenia nieznanego im, nienarodzonego życia. Modlitwa cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie od 1992 r. kiedy św. Papież Jan Paweł II ogłosił 25 marca Dniem Świętości Życia.

Do Dzieła Duchowej Adopcji można się przyłączyć w dowolnym momencie, rozpoczynając codzienną, dziewięciomiesięczną modlitwę za dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone. Jest to zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

Do podjęcia duchowej adopcji zachęca m.in. szczecińska Fundacja Małych Stópek. "Wydarzenia minionego roku pokazały, że walka o nienarodzone życie wciąż trwa i potrzeba ogromnej mobilizacji wielu serc i sumień, aby w naszym kraju niewinne życie już nigdy nie było zagrożone" - czytamy na stronie Fundacji.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może złożyć każdy kto tylko czuje wewnętrzną potrzebę przyczynienia się do tego ogromnego dzieła Obrony Życia.

"Stając się Duchowym Rodzicem i odmawiając codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka, każdego dnia możemy się przyczynić do odmienienia czyichś losów albowiem jako katolicy głęboko wierzymy w moc modlitwy - przekonuje Fundacja Małych Stópek. - Oprócz tego codziennie przez 9 miesięcy, przynajmniej raz w ciągu dnia w trakcie modlitwy Duchowej Adopcji kierujemy swoje myśli w stronę dziecka, którego życie jest zagrożone, a na którym nam zależy" - dodają promotorzy przedsięwzięcia.

Złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego nie jest skomplikowane. Można do niego przystąpić indywidualnie, a można również we wspólnocie. Organizatorzy akcji tłumaczą, że najważniejsze, aby zrobić to szczerze, z myślą o nienarodzonych i z pragnieniem wytrwania do końca.

Również w tym roku, z okazji zbliżającego się Dnia Świętości Życia, Fundacja Małych Stópek zaprasza wszystkich Obrońców Życia do rozpowszechniania dzieła Duchowej Adopcji w swoich środowiskach i zachęcania duszpasterzy w swoich parafiach do zamawiania bezpłatnych formularzy, które oprócz treści przyrzeczenia, zawierają również szczegółowe informacje na temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jak również fragment, który po wypełnieniu swoimi danymi można odesłać na adres Fundacji i w zamian otrzymać „Jasia” czyli model 10-tygodniowego dziecka w skali 1:1.

Zamówienia można kierować na adres e-mail zamowienia@fundacjamalychstopek.pl lub przed formularze na stronie www.dlazycia.info/gadzety

Szczecińska Fundacja Małych Stópek to organizacja znana z działań uwrażliwiających na wartość życia nienarodzonych. W czasie epidemii koronawirusa prowadzi też inne działania, w tym zbiórkę na respiratory, czyli na aparaturę, która jest niezbędna w walce z ciężkimi przypadkami spowodowanymi koronawirusem, a także na koncentratory tlenu.

Fundacja została powołana do życia 5 kwietnia 2012 r. Misją fundacji jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności w jakich się poczęło oraz promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Działania te są realizowane poprzez edukowanie młodzieży, promowanie wartości ludzkiego życia, formację duchową i intelektualną, jak również poprzez pomoc specjalistyczną i materialną. Szczegółowe informacje o organizacji dostępne są pod adresem www.fundacjamalychstopek.pl.

Przypomnijmy, że w 200 4 r. Ustanowiony został Narodowy Dzień Życia. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP ma być „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.