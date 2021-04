Brytyjscy duchowni: Paszporty szczepionkowe to „medyczny apartheid"  

W liście otwartym skierowanym do premiera Borisa Johnsona, grupa ponad 1200 anglikańskich, protestanckich i katolickich duchownych stwierdziła, że rządowy plan nie pomoże w ochronie przed koronawirusem. Liderzy wspólnot chrześcijańskich zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do wprowadzenia paszportów, to nie będą one uznawane w ich wspólnotach, a do kościołów będzie mógł wejść każdy.

Podkreślają, że wyniki badań wskazują, iż szczepionki dobrze chronią przed wirusem i dla osoby zaszczepionej nie ma większego znaczenia czy inni wokoło też są zaszczepieni czy nie. „Osoby zaszczepione nadal mogą być nosicielami wirusa więc nazywanie takiej osoby «bezpieczną dla otoczenia» jest nonsensem” – czytamy w liście.

Duchowni stwierdzają również, że wprowadzenie paszportów szczepionkowych byłoby nieetyczną formą przymusu.

„Ryzykujemy stworzenie społeczeństwa dwupoziomowego, medycznego apartheidu, w którym podklasa ludzi, którzy odmawiają szczepień, jest wykluczona z istotnych obszarów życia publicznego” – piszą liderzy wspólnot.

Ich zdaniem istnieje uzasadniona obawa, że takie rozwiązanie rozpowszechni się jako metoda zapobiegania rozprzestrzenianiu się innych chorób.