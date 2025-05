W wyniku operacji antyterrorystycznej przeprowadzonej w Anglii aresztowanych zostało pięć osób, w tym czterech obywateli Iranu w wieku od 29 do 46 lat. Są oni podejrzani o przygotowanie zamachu terrorystycznego - poinformowała w londyńska policja (Metropolitan Police).

Według policji śledztwo dotyczyło planowanego zamachu terrorystycznego na pewien obiekt, nazwy którego nie ujawniono ze względu na dobro śledztwa. Do aresztowań doszło Londynie oraz Swindon, Stockport, Rochdale i Manchesterze.

Jak oświadczył cytowany przez agencje dpa Dominic Murphy - szef wydziału londyńskiej policji zajmującego się zwalczaniem terroryzmu - dochodzenie jest wciąż na wczesnym etapie i rozważane są różne opcje w celu zidentyfikowania możliwych motywów działania podejrzanych oraz sprawdzenia, czy nadal istnieje zagrożenie dla społeczeństwa w związku z tą sprawą.

Przedstawiciel policji podkreślił też, że należy ze zrozumieniem odnieść się do uzasadnionego zaniepokojenia opinii publicznej ostatnimi aresztowaniami w toku operacji antyterrorystycznej. Jednocześnie wezwał do zachowania czujności oraz informowania policji o wszystkim, co może budzić podejrzenia. (PAP)

san/