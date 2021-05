Włosi wprowadzają własne 500+, abp Paglia: „nareszcie!”  

Punktem wyjścia w dyskusji są zmiany w polityce rodzinnej Włoch, które po trwającym od niemal 50 lat kryzysie demograficznym dopiero teraz przygotowują się do wprowadzenia powszechnego zasiłku rodzinnego, odpowiednika polskiego 500 plus.

Wielki kanclerz instytutu abp Vincenzo Paglia przyznaje, że długo czekano na przyjęcie takiego rozwiązania. Zastrzega zarazem, że sam zasiłek nie wystarczy. Państwu powinno zależeć na zakładaniu nowych rodzin. Przypomina, że dziś we Włoszech 30 proc. gospodarstw domowych składa się z tylko z jednej osoby. Rośnie też liczba rodzin posiadających tylko jedno dziecko. Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej pozbawionym rodzin, a tymczasem w dobie kryzysu to właśnie one są główną ostoją społeczeństwa – mówi abp Paglia.