Nowe zasady szczepień osób niepełnosprawnych  

Podczas konferencji w KPRM Dworczyk, który jest też pełnomocnikiem rządu ds szczepień, przekazał, że osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały od 10 maja pierwszeństwo w punktach szczepień powszechnych.

Ponad to - jak poinformował - od 10 maja rozpoczną się "szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych tzn. w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej".

"Te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia tak jak niegdyś DPS-y, kiedy rozpoczynaliśmy program szczepień, tak te podmioty będą mogły zwracać się, czy to do punktu prowadzącego szczepienia, czy to do mobilnych jednostek szczepień, zamawiać szczepienie nie tylko dla swoich podopiecznych, ale również dla opiekunów tych osób oraz wszystkich pracowników takich jednostek" - zaznaczył.

Jak podkreślił Dworczyk, te zamówienia będą przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych priorytetowo traktowane i dla tych wszystkich osób będą zabezpieczone szczepionki.

Szef KPRM mówił także o zaangażowaniu mobilnych jednostek szczepień, czyli o ratownikach medycznych, pielęgniarkach czy położnych, którzy będą indywidualnie wykonywać szczepienia.

"Zgłaszają się takie osoby za pomocą formularza zawieszonego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, muszą mieć podpisane porozumienie z którymś z punktów szczepień, z tego punktu pobierają określoną liczbę szczepionek i szczepią tych pacjentów, z którymi się umówią na szczepienie - sami sobie ustalając termin, sami sobie ustalając miejsce, a więc forma niezwykle elastyczna i też umożliwiająca dojazd do osób, które mają ograniczoną mobilność albo do takich punktów, o których mówiłem" - wyliczał.

Poinformował ponadto, że "mobilne jednostki szczepień będą szczepiły wyłącznie szczepionkami jednodawkowymi Johnson&Johnson". "Wierzymy, że uruchomienie tego kanału szczepień pozwoli również na szybsze zaszczepienie osób, które mają ograniczoną mobilność, w tym osób niepełnosprawnych" - podkreślił.

Dworczyk mówił także, że od pierwszej dekady maja do placówek POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zostaną z Centrum e-Zdrowie przekazane listy osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, ze szczególnym wskazaniem na osoby z niepełnosprawnościami. Jak dodał, do POZ-ów skierowana zostanie prośba, aby również te placówki wykazywały aktywność w przekonywaniu swych podopiecznych do szczepień przeciwko COVID-19.

Szef KPRM zaznaczył, że informacje te zostały zaprezentowane podczas piątkowego spotkania, w którym brali udział: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceszef tego resortu Paweł Wdówik, wiceminister zdrowia Anna Goławska oraz posłowie.

"Umówiliśmy się na kolejne takie spotkanie, żeby podsumować pierwszy tydzień działania tego systemu w połowie maja. Też zobowiązaliśmy się do tego, że przeanalizujemy możliwości włączenia do tego systemu osób nie tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale też pozostałych osób niepełnosprawnych" - zaznaczył Dworczyk.

Dworczyk pytany był w piątek na konferencji prasowej, czy po majówce rozważane jest ewentualne przeniesienie mobilnych punktów szczepień na przykład do powiatów czy gmin, w których jest największe zapotrzebowanie na szczepienia.

"Jeżeli chodzi o te punkty, które będą w czasie majówki stały w miastach wojewódzkich i będą zorganizowane czy to w kontenerach, czy to w namiotach w koordynacji przez urzędy wojewódzkie, to tak, duża część z tych punktów później zostanie wykorzystana w tych powiatach, w których w tej chwili mamy najmniej punktów szczepień i w których terminy oczekiwania na szczepienia są najdłuższe. Tam będą wykorzystywane" - odpowiedział Dworczyk.