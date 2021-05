Apeluję do wszystkich sił politycznych: odłóżmy swary, kłótnie, odłóżmy tę logikę "oko za oko, ząb za ząb"; przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski, ponieważ jest to ustawa o polskiej racji stanu - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Sejm rozpatruje projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która dotyczy Funduszu Odbudowy.

Podczas wystąpienia w Sejmie premier podkreślił, że ustawa ta ma na celu zatwierdzenie możliwości korzystania ze środków unijnych. Zwrócił uwagę, że kształt wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Odbudowy po pandemii COVID-19, był negocjowany przez kilka lat, a "ostatnie kilkanaście miesięcy to bardzo burzliwy okres".

"I warto sobie zadać takie pytanie: kto był najbardziej przeciwny tym środkom dla UE, dla Polski. Otóż najbardziej przeciwni byli zachodni politycy i zachodni ekonomiści, którzy nie chcieli przekazywać netto środków dla Polski i dla krajów Europy Środkowej" - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że "rzeczywiście z ich perspektywy jest to transfer netto na rzecz krajów Europy Środkowej".

"Dlatego my z całą mocą i ze wsparciem krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych państw Europy Środkowej kładliśmy nacisk na to, że te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych na szybkie wyjście z COVID-19 i na to, żeby z powrotem ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej" - podkreślał szef rządu.

Zaznaczył ponadto, że po zatwierdzeniu kształtu wieloletnich ram finansowych UE i Funduszu Odbudowy rozpoczęły się konsultacje w Polsce, które miały miejsce na wielu forach, m.in. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego, spotkań z przedsiębiorcami, również rolnikami.

"To wszystko były wielodniowe dyskusje dotyczące poszczególnych zapisów Krajowego Planu Odbudowy" - zaznaczył Morawiecki. W ramach KPO rozdysponowane mają być środki przypadające Polsce w ramach Funduszu Odbudowy.

Przekonywał przy tym, że Fundusz Odbudowy to nie są "abstrakcyjne środki europejskie". "To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom - może szpitalom, w których leczy się ktoś bliski z państwa rodziny, może szkołom, w których uczy się któreś z państwa dzieci. Mają pomóc Polakom w otrzymaniu najlepszej infrastruktury: drogowej, kolejowej, internetowej, energetycznej. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski" - mówił Morawiecki.