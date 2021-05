W piątek Grecja inauguruje sezon turystyczny. W sobotę i niedzielę we Włoszech zostanie otworzona większość plaż. W Portugalii znów zaczną działać parki wodne. Do podróżowania po Europie nadal potrzebne są testy, ale wiele krajów, m.in. Chorwacja, Grecja, Cypr i Czarnogóra, nie wymagają ich od zaszczepionych turystów.

"Polscy turyści już od 19 kwietnia mogą wjeżdżać do Grecji, ale od 14 maja będzie to łatwiejsze, gdyż otwieramy cały sektor turystyczny i do tego czasu zniesiona zostanie znaczna część restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią Covid" - powiedział w piątek 7 maja w rozmowie z PAP minister turystyki Grecji Haris Theoharis.

Szef greckiego resortu turystyki zapowiedział, że od piątku otwarte będą wszystkie plaże, lotniska, muzea, bary, restauracje, hotele i campingi. Zniesiono także ograniczenia w poruszaniu się pomiędzy regionami Grecji. Zarówno w zamkniętej, jak i otwartej przestrzeni publicznej nadal obowiązuje noszenie maseczki, ale twarzy nie trzeba zakrywać na plażach.

Turyści z Polski, by wjechać do Grecji, muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem (dotyczy to również starszych niż pięcioletnie dzieci). Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przeszły pełen cykl szczepień przeciwko Covid-19 (co oznacza przyjęcie wymaganej liczby dawek, przy czym ostatni zastrzyk musi być wykonany najpóźniej dwa tygodnie przed podróżą). Zaszczepienie trzeba potwierdzić odpowiednim dokumentem. Grecja wpuszcza bez testów turystów, którzy przyjęli jeden z preparatów zatwierdzonych przez EMA (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J), szczepionkę produkcji rosyjskiej (Sputnik V) lub chińskiej (Sinovac, CanSino, Sinopharm).

We Włoszech w weekend zostaną otwarte plaże w większości regionów kraju. Od soboty będzie można wypoczywać na plażach Ligurii, Toskanii i Apulii. Od niedzieli będą czynne plaże na Sycylii. Nadmorskie kąpieliska w innych regionach już działają albo będą niedługo uruchamiane. Większość regionów Włoch należy obecnie do żółtej strefy ograniczeń epidemicznych. Działają w nich sklepy oraz ogródki kawiarniane i restauracyjne. Wciąż obowiązuje jednak trwająca od godz. 22 do 5 rano godzina policyjna.

Turyści z Polski przybywający do Włoch muszą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Dodatkowo trzeba przejść obowiązkową pięciodniową kwarantannę zakończoną kolejnym testem. Te zasady obowiązują jednak tylko do soboty. Oczekuje się, że Włochy wkrótce zniosą obowiązek kwarantanny dla turystów z Unii Europejskiej, co zapowiadał już m.in. szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio.

Rząd Portugalii wydał w czwartek zgodę na otwarcie parków wodnych i innych parków rozrywki. Ogłoszono też nowe zasady korzystania z kąpielisk. Podwyższono w nich m.in. minimalną karę za brak maseczki na plaży, gdy nie zachowuje się półtorametrowej odległości od innych osób. W Portugalii działają ogródki gastronomiczne i muzea. Do kontynentalnej części tego kraju osoby z Polski mogą się udać jedynie z uzasadnionych powodów, którymi nie są wyjazdy turystyczne. Urlopowicze z Polski mogą się jednak wybrać na leżące na Atlantyku Azory i Maderę. Lecąc na ten pierwszy archipelag, trzeba przygotować negatywny wynik testu. Udając się na Maderę, też trzeba mieć wynik badania, ale można je również wykonać już po przylocie, z jego okazania zwalnia także zaświadczenie potwierdzające szczepienie lub przechorowanie Covid-19.

Podróżując do Chorwacji, mieszkańcy większości krajów UE, w tym i Polski, muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu typu PCR lub niektórych testów antygenowych, nie starszy niż sprzed 48 godzin. Badanie można też wykonać bezpośrednio po przyjeździe. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przeszły pełne szczepienie lub przechorowały infekcję, co również trzeba potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Badania nie muszą także przechodzić podróżujące z rodzicami dzieci poniżej siódmego roku życia.

Podobne zasady obowiązują Polaków przy wjeździe do Słowenii i Czarnogóry.

Przed wejściem na pokład samolotu na Cypr również trzeba wylegitymować się negatywnym wynikiem testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Badanie trzeba powtórzyć po przylocie na wyspę. Od poniedziałku 10 maja z tego obowiązku zwolnieni są urlopowicze, którzy najpóźniej na dwa tygodnie przed podróżą zakończą cykl szczepień przeciwko Covid-19. Cypr akceptuje zaświadczenia turystów, którzy przyjęli jedną ze szczepionek zaaprobowanych przez EMA lub rosyjskiego Sputnika V.

Od czwartku, jadąc do Niemiec, można uniknąć obowiązkowej kwarantanny nie tylko poprzez okazanie negatywnego wyniku testu, ale również zaświadczenia o przejściu Covid-19 lub zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie jednym z zaakceptowanych w RFN preparatów (czyli czterech szczepionek dopuszczonych do obrotu w całej UE).

Podróżując z Polski do Hiszpanii lub Francji, nadal trzeba mieć negatywny wynik badania, z posiadania którego nie zwalnia szczepienie. Dodatkowo, podobnie jak przy przekraczaniu większości europejskich granic, trzeba wypełnić odpowiednie oświadczenia i formularze.

Polacy udający się do Turcji lub Egiptu również muszą okazać negatywny wynik badania przeprowadzonego metodą PCR w ciągu 72 godzin przed przybyciem do tych państw. Lecąc do któregoś z najpopularniejszych kurortów tego ostatniego kraju (Hurghady, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam), można też wykonać badanie po przylocie, na lotnisku. W Egipcie z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 6 lat.

Albania jest jednym z nielicznych państw świata, do którego mieszkańcy Polski mogą wjechać bez konieczności przedstawiania wyniku badania czy przechodzenia kwarantanny. Podobnie jest przy podróżach do Macedonii Północnej, a z krajów pozaeuropejskich - Meksyku, Dominikany i Kostaryki.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Przybywający do Polski z zagranicy są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy zarówno podróżnych przyjeżdżających z UE, jak i spoza Unii; również polskich obywateli. Z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby, które przeszły infekcję koronawirusem lub otrzymały pełen cykl szczepień przeciwko Covid-19. W wypadku powracających ze strefy Schengen z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego w okresie 48 godzin przed przybyciem. Podróżni spoza strefy Schengen mogą uniknąć kwarantanny, poddając się badaniu bezpośrednio po wjeździe do Polski.