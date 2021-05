Ultraszybkie i proste testy na koronawirusa  

Poinformował o tym serwis fly4free.pl.

W przeciwieństwie do testów, które pojawiły się w polskich supermarketach, Pelican COVID-19 Ultra Rapid Test nie wymaga pobierania krwi. Wystarczy umieszczenie odrobiny śliny w specjalnej probówce podłączonej do smartfona czy tabletu, a wynik pojawi się na jego ekranie już po 25 sekundach. W pierwszej kolejności błyskawiczne testy mają być stosowane przez pilotów oraz załogi pokładowe. British Airways liczą jednak, że ich szersze wprowadzenie pozwoli na uproszczenie procedur dla podróżnych (bo na zniesienie wymogu testów w podróżach lotniczych nie można na razie liczyć). To z kolei zwiększyć ma liczbę zainteresowanych lotami, czyli podnieść przychody pogrążonej w kryzysie branży lotniczej.