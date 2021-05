Burmistrz Chicago Lori Lightfoot, która zbliża się do półmetka swojej pierwszej kadencji, zapowiedziała, że z tej okazji udzieli wywiadów jeden na jeden tylko dziennikarzom, którzy nie są biali. Jak uzasadniała - media w mieście reprezentują w przytłaczającej mierze biali, i to głównie mężczyźni.

"To wstyd, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej większości biały w mieście, w którym ponad połowa mieszkańców identyfikuje się jako czarnoskórzy, Latynosi, AAPI (Amerykanie pochodzących Azji i Wysp Pacyfiku) lub rdzenni Amerykanie" - tweetowała w środę Lightfoot.

Nazwała przekrój rasowy korpusu prasowego w ratuszu "nierównowagą, która musi się zmienić". Jak dodała, lokalne media w Chicago "powinny odzwierciedlać wiele kultur".

"Podczas gdy w mediach społecznościowych niektórzy zareagowali na środowe tweety Lightfoot chwaląc posunięcie jako sprawiedliwość i krok naprzód, wielu innych skrytykowało decyzję" - podkreśliła stacja NBC w Chicago przytaczając opinię reportera "Chicago Tribune" Gregory'ego Pratta.

"Jestem latynoskim reporterem @chicagotribune, którego prośba o wywiad została rozpatrzona pozytywnie. () Jednak kiedy poprosiłem biuro burmistrza o zniesienie warunku wobec innych i powiedzieli nie, z szacunkiem odwołaliśmy (wywiad). Politycy nie mają prawa wybierać, kto ich relacjonuje" - argumentował dziennikarz na Twitterze.

Jak zauważyła NBC, Lightfoot, pierwsza czarnoskóra kobieta burmistrz w Chicago będąca też pierwszym otwarcie przyznającym się do homoseksualizmu burmistrzem, w liście wysłanym pocztą elektroniczną do chicagowskich mediów, zaznaczyła, że chce "upewnić się", że członkowie mediów rozumieją jej argumentację. Wskazała na fakt, że "kraj stanął w obliczu historycznego rozliczenia z systemowym rasizmem" - odnosząc się do reakcji po zabójstwie George'a Floyda przez policjanta w Minneapolis.

"Patrząc na brak różnorodności w korpusie prasowym Ratusza i innych redakcjach informacyjnych, niestety nie wydaje się, by wiele instytucji medialnych w Chicago to zrozumiało" - twierdziła Lightfoot.

Jak dodała, odkąd rozpoczęła kampanię na burmistrza, uderzyła ją "przytłaczająca biel i nasycenie mężczyznami chicagowskich mediów, redakcji, politycznych korpusów prasowych i tak, szczególnie korpusu prasowego ratusza".

"Rzucam wam wyzwanie. () Zatrudnijcie reporterów innych ras, a w szczególności kobiety innych ras, aby relacjonowały politykę Chicago, a w szczególności ratusz" - postulowała Lightfoot.