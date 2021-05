Ursula von der Leyen u Papieża: „nadajemy na tej samej fali”  

Franciszek przyjął na audiencji Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim jeszcze przed wizytą u Papieża, niemiecka polityk zapewniła, że stosunki między Stolicą Apostolską a Unią Europejską są doskonałe. Jej zdaniem minione półwiecze pokazuje, że obie instytucje „nadają na tych samych falach”, a dobra współpraca opiera się na podzielaniu tych samych wartości: przywiązania do pokoju, do solidarności, do godności osoby.

Franciszek rozmawiał z niemiecką polityk przez pół godziny. Podjęto takie tematy jak rozwój ludzki i społeczny na kontynencie, konsekwencje pandemii, zmiany klimatyczne i migracje, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Po wizycie u Papieża von der Leyen spotkała się również z watykańskim sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji.



Rozmawiając z Radiem Watykańskim podzieliła się również refleksjami na temat roli chrześcijaństwa we współczesnej Europie.



„Chrześcijaństwo jest głęboko zakorzenione w Europie. (…) każdego dnia, w naszych codziennych działaniach, dostrzegamy źródła wartości chrześcijańskich: kiedy mówimy o wielkim temacie pokoju, kiedy mówimy o godności osoby – na przykład w praworządności – ale także kiedy mówimy o solidarności i, mówiąc nieco starszym językiem, o miłosierdziu. Przy tych okazjach dostrzegamy chrześcijańskie korzenie, a także głębię, z jaką są one wplecione w nasze czasy. Ale także troska o stworzenie, kiedy na przykład mówimy o zmianach klimatycznych. Dlatego chrześcijaństwo i wartości, na których się ono opiera, odgrywają ważną rolę w naszych codziennych sprawach. Ale jest też drugi element. W czasach polaryzacji, populizmu, nacjonalizmu, ogromna i jednocząca siła religii, która jest zaangażowana w spójność, w pojednanie, ma ogromne znaczenie. A jeśli pamiętamy, że jest to element jednoczący, który daje nam siłę, by stawić czoła codzienności, a przede wszystkim czekającym nas zobowiązaniom, to możemy zrozumieć, jak wielką rolę odgrywa religia.”

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraziła uznanie dla roli, jaką odegrał Papież Franciszek w rozbudzeniu świadomości ekologicznej. Zapewniła też o staraniach, które będzie podejmować Unia Europejska na rzecz dostępu szczepionek na Covid-19 do krajów ubogich.