Władze sanitarne zezwoliły na masowe uroczystości rocznicowe w Fatimie  

Rektorat sanktuarium podał, iż służby medyczne Portugalii zaakceptowały udział podobnej liczby pielgrzymów, jak podczas poprzednich uroczystości upamiętniających 104. rocznicę objawień w Fatimie w maju i czerwcu br. Oznacza to, że maksymalnie na głównym placu sanktuarium będzie mogło pojawić się równocześnie do 7500 osób.

Według miejscowego rektora ks. Carlosa Cabecinhasa, miejsce to jest bezpieczne pod względem sanitarnym. Zaznaczył przy tym, że 12 i 13 lipca pielgrzymi będą wchodzić jedynie przez osiem wyznaczonych dla nich miejsc na główny plac przed bazyliką. Dodał, że goście będą mieli też ograniczony dostęp do kapliczki objawień i do położonego w jej sąsiedztwie miejsca zapalania świec. Uczestnicy lipcowych uroczystości, którym przewodzić będzie ordynariusz hiszpańskiej diecezji Ourense bp José Lemos Montanet, będą zobowiązani do noszenia masek ochronnych i zachowania dystansu społecznego.