Taizé: Na spotkania z Unijnym Certyfikatem Covid  

Przepustka ta jest wydawana na podstawie dowodu szczepienia, negatywnego wyniku testu sprzed 48 godzin lub dowodu powrotu do zdrowia – przypominają bracia z tej ekumenicznej wspólnoty.

Wspólnota z Taizé zaznacza, że pod koniec tygodnia istnieje możliwość wykonania testu PCR dla tych, którzy będą go potrzebowali, by powrócić do swojego kraju. (Dla tych, którzy nie posiadają francuskiego numeru ubezpieczenia społecznego, koszt wynosi około 50 euro).

Oczywiście wszyscy na miejscu muszą ściśle przestrzegać środków sanitarnych – czytamy na stronie Taizé.