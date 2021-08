Zrób przegląd swojej szafy. Weź udział w zbiórce odzieży  

Wzrasta świadomość społeczeństwa co do tego, że przeciętnemu człowiekowi nie potrzeba zbyt wielu ubrań i butów, dlatego warto pomyśleć, by podzielić się nimi z osobami potrzebującymi. Już za kilka dni, w środę 11 sierpnia od 8.00 do 18.00 przy ul. Gospodarczej 2 w Lubinie, gdzie mieści się siedziba Centrum Wolontariatu, odbywać się będzie zbiórka odzieży dla osób w kryzysie bezdomności.

Jak podkreślają organizatorzy, o zbiórce ubrań niezbędnych jesienią i zimą należy myśleć w czasie, gdy trwa pełnia lata.

Przyjmowane są rzeczy czyste i niezniszczone. Pamiętać należy, że zbiórki odzieży nie wolno traktować jako możliwości pozbycia się ubrań i butów niezdatnych do noszenia.

Potrzeba butów sportowych na sezon jesienny i zimowy, skarpet, t-shirtów, bluz i spodni sportowych, spodni jeansowych, bielizny, rękawiczek i czapek. Jeżeli ktoś nie posiada takich rzeczy, może je kupić i przekazać potrzebującym.