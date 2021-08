Ojciec Scalese: módlcie się za Afganistan!  

„Żyjemy w atmosferze niedowierzania, wprost trudno jest pojąć to, co wydarzyło się w ciągu kilka minionych dni. Nawet w najczarniejszych scenariuszach nikt nie wyobrażał sobie takiej tragedii. Ludzie masowo uciekają przed talibami, jednak pozostaje coraz mniej miejsc, gdzie mogą się schronić – mówi Radiu Watykańskiemu Briganti. – Jestem w kontakcie z kobietami, które w czasie pandemii korzystały z naszych kursów online i opowiadają straszne rzeczy. Obawiają się krwawej wojny. Dla nich bardzo trudno jest zgodzić się na obecną sytuację. Wiele z nich studiowało, pracowało, a teraz nie mogą nawet same wyjść na ulicę i nie wiedzą jaka czeka ich przyszłość. Dopóki możemy prowadzimy dla nich kursy w internecie i działamy w różnych miejscach Afganistanu zapewniając potrzebującym opiekę medyczną i dostarczając najbiedniejszym rodzinom żywność.“