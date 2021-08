Lazurowe Wybrzeże. Z powodu pożarów ewakuowano tysiące turystów  

Pożary dotarły w pobliże twierdzy Fort de Brégançon - letniej rezydencji prezydenta Francji. Funkcjonariusz lokalnej straży przyznał wczoraj, że ogień "nie jest pod kontrolą". Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce pojechał prezydent Emmanuel Macron, by spotkać się ze służbami ratunkowymi. "Najgorszego udało się uniknąć, pożar nie spowodował ofiar, ale walka trwa" - powiedział, dodając, że "najbliższe godziny będą decydujące".

"Według strażaków, pożar wybuchł na parkingu przy autostradzie, ok. 100 km na północny wschód od nadmorskiego miasta Toulon, i rozprzestrzenił się na lasy o powierzchni 6,5 tys. hektarów" - pisze włoski "Il Fatto Quotidiano". Walczyło z nim ponad 750 osób, ale były "niesprzyjające warunki, z silnym wiatrem i podwyższonymi temperaturami". Według Pałacu Elizejskiego, straty dla środowiska są znaczące. "Rezerwat przyrody Plaine des Maures został częściowo zniszczony. To katastrofa, ponieważ jest to jedno z ostatnich miejsc, w których żyją żółwie Hermanna - gatunek chroniony" - wyjaśnił Concha Agero, zastępca dyrektora francuskiego Biura ds. Różnorodności Biologicznej.

"Jest to jeden z największych pożarów, jakie kiedykolwiek wybuchły we Francji, w odróżnieniu od tego, co stało się we Włoszech, Grecji, a także w Portugalii" - zaznacza IFQ. Właśnie Portugalia stoi w ogniu także od poniedziałku, gdzie poważny pożar wybuchł w turystycznym regionie Algarve na południu. Ucierpiało w nim kilku strażaków, konieczna była także ewakuacja kilkunastu wiosek. W Hiszpanii duży pożar wybuchł w sobotę w Navalacruz, niedaleko Àvili, i choć nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia, władze Kastylii i Leon twierdzą, że sytuacja jest bliska opanowania. Natomiast niepokojące wieści o szerzących się pożarach zaczęły docierać także z Wysp Kanaryjskich.