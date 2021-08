W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, przewodniczył Mszy Świętej żałobnej w intencji zmarłego w piątek abp. Henryka Hosera. Słowo na początku Mszy św. wygłosił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Msza Święta żałobna arcybiskupa Henryka Hosera SAC



- Otaczamy doczesne szczątki naszego pasterza, arcybiskupa Henryka. "Odszedł pasterz nasz, co miłował lud". To wszystko jest prawdziwe. Drodzy moi, to jest druga stacja, kiedy gromadzimy się dziś na modlitwie. O godz. 12 w kościele księży pallotynów przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie była modlitwa rodziny pallotyńskiej. Tutaj zbiera się rodzina diecezjalna. Arcybiskup ma jeszcze inne wspólnoty, które szczególnie są pod jego pieczą: wspólnota rodzinna i wspólnota świata medycznego - mówił bp Kamiński.