Siostra Smerilli: Aby wyjść z pandemii potrzebujemy żywności i leków  

Niezbędnym warunkiem do pokonania na świecie koronawirusa jest zapewnienie wszystkim potrzebnej żywności i leków. Na Mityngu Przyjaźni Między Narodami mówiła o tym podsekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Podkreśliła, że „należy podjąć natychmiastowe działania w związku z pandemicznym kryzysem żywnościowym”.

Siostra Alessandra Smerilli, która należy ds. watykańskiej komisji ds. COVID-19 przypomina, że Papież Franciszek wzywa dziś wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia rozwiązań trzech głównych problemów trapiących ludzkość, którymi są: konflikty wojenne, koronawirus i zmiany klimatyczne. Ma w tym pomóc zainagurowana w maju Platforma Działania Laudato sì, czyli międzynarodowa koalicja organizacji katolickich, której celem jest praktyczna realizacja wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice Franciszka.

Podczas spotkania w Rimini zauważono, że obecnie niedożywienie grozi 800 mln ludzi na całym świecie, szczególnie wśród najsłabszych grup społecznych. Pandemia zwiększyła tę liczbę o 130 mln. Trudności w transporcie sprawiły, że żywność nie dociera do krajów rozwijających się, a ceny wzrosły o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Włoska wiceminister spraw zagranicznych Marina Sereni wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia globalnych działań mających na celu pokonanie głodu.

Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego główną troską społeczności międzynarodowej

„Pandemia była z pewnością czynnikiem zaostrzającym problemy żywnościowe. Pogłębiła wszystkie problemy, które istniały wcześniej, a kryzys żywnościowy był przecież jednym z poważniejszych. W wielu państwach, w tym w krajach bogatych, takich jak Włochy, wystąpiły dodatkowe trudności związane z zaopatrzeniem w żywność – powiedziała papieskiej rozgłośni włoska wiceminister spraw zagranicznych. – 40 proc. produkowanej żywności nie trafia do konsumenta. Musimy więc nie tyle zwiększyć produkcję, co poprawić łańcuch dostaw. Dlatego też wzywamy społeczność międzynarodową, zwłaszcza teraz, przed Szczytem Systemów Żywnościowych ONZ, który odbędzie się w Rzymie, do skoordynowanych działań w celu walki z głodem. Należy zadbać, aby kwestia bezpieczeństwa żywnościowego nie zniknęła z agendy międzynarodowej i została podjęta na nowo.“