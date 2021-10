1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych  

Premier przypomniał o obchodzonym 1 października Międzynarodowym Dniu Osób Starszych we wpisie w mediach społecznościowych. Przypomniał, że z tej okazji w środę w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się ogólnopolskie Senioralia 2021, w których wziął udział razem z szefową Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg.

"Mój rząd, po latach zaniedbań poprzedników, w sposób szczególny otacza troską polskich seniorów. Z naszymi kochanymi mamami, ojcami, dziadkami i babciami chcemy stale rozmawiać o ich troskach i potrzebach. Robimy naprawdę wiele, żeby ich życie było coraz lepsze" - napisał premier.

"Wdrożyliśmy m.in. 13. emeryturę i program Leki 75+, dzięki któremu coraz więcej leków jest dostępnych za darmo dla seniorów. Rozszerzamy także program Senior Plus. W 2021 roku nastąpi również wypłata 14 emerytury w formie programu Emerytura Plus - przekazujemy seniorom pieniądze, które zdobyliśmy z uszczelnienia systemu podatkowego. Rząd przeznaczy na to aż 11,4 mld zł. Naszym marzeniem jest, żeby w Polsce istniała prawdziwa solidarność międzypokoleniowa. Rozmawiałem z seniorami o tym, jak przygotować ten program, żeby dzieci uczyły się z ich doświadczenia, a osoby starsze czerpały radość z przybywania z młodymi" - dodał szef rządu.

Podkreślił, że seniorzy są niezwykle potrzebni całemu społeczeństwu i narodowi; dziękował im za trud wychowania kolejnych pokoleń. Dodał, że na fundamencie, który stworzyli, można zbudować pomyślną i bezpieczną przyszłość Polski.