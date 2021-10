Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie kształcił lekarzy

Jak przewiduje rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, już w 2023 r. uczelnia rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy. Na początku medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób. Z roku na rok liczba miejsc będzie jednak wzrastać. W planach jest też możliwość studiów w języku angielskim.

- Już w latach 30. minionego wieku na KUL podjęto inicjatywę, aby rozpocząć starania utworzenia kierunku lekarskiego - mówi rektor. - Plany jednak zniweczyła wojna. Natomiast po wojnie klimat nie sprzyjał tego rodzaju działaniom.

Przeszło rok temu udało się otworzyć na KUL pielęgniarstwo. - Teraz podejmujemy inicjatywę otwarcia kierunku lekarskiego. Wiemy jednak, że to dosyć długi proces - dodaje.

30 września uczelnia podpisała umowę ze szpitalem wojskowym, który podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. Dzięki tej umowie będzie miała właściwą bazę kliniczną do realizacji procesu kształcenia studentów.

- Jesteśmy szpitalem klinicznym, powołanym do tego, aby kształcić kadry medyczne. Tę misję chcemy wykonywać - mówi płk dr n. biol. Aleksander Michalski, komendant 1 WSZK. - Tym razem we współpracy z KUL w tworzeniu kierunku studiów lekarskich. To duża szansa dla szpitala, dla rozwoju naukowego naszego personelu, ale też duża szansa dla regionu - podkreśla komendant. - Mamy nadzieję, że ta współpraca pozwoli nie tylko na kształcenie lekarzy w zakresie studiów podstawowych, ale również na dalszym etapie specjalizacji i rozwoju naukowego.