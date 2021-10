W środę 26 września podczas porannej Mszy św. w konkatedrze św. Józefa w nowojorskim Brooklynie pożegnał się on ze swą 1,5-milionową diecezją, którą przejął po nim 59-letni biskup Robert Brennan i który wraz z nim koncelebrował tę liturgię.

Według dziennika „New York Daily News” bp DiMarzio ustąpił z urzędu w 2 lata po osiągnięciu wymaganego przez prawo kanoniczne wieku emerytalnego i w kilka tygodni po zakończeniu postępowania kościelnego w sprawie wysuniętych przeciw niemu oskarżeń o przestępstwa seksualne. Chodzi o dwóch mężczyzn, którzy zarzucili mu molestowanie w latach siedemdziesiątych w jednej z parafii w New Jersey, gdzie wówczas pracował.

Do zbadania tych oskarżeń, do których biskup się nie przyznawał, metropolita nowojorski kard. Timothy Dolan powołał dwie niezależne od siebie firmy: prawniczą i detektywistyczną, przy czym sam kierował pracami tej drugiej. I z tych zarzutów biskup został oczyszczony.

Nadal jednak czeka go proces cywilny, co zapowiedział Mitchell Garabedian – adwokat ofiary domniemanego wykorzystywania seksualnego. W swoim czasie zasłynął on z procesów przeciwko księżom z archidiecezji bostońskiej (która musiała wypłacić wówczas ofiarom molestowania 10 mln dolarów) oraz przeciwko Jerremu Sandusky`emu – byłemu trenerowi piłkarskiemu na uniwersytecie stanowym w Pensylwanii, którego w 2012 skazano na 30-60 lat więzienia.

W liście do diecezjan, po 18 latach posługi bp DiMarzio w Brooklynie, kardynał Dolan napisał: „W ciągu 12 lat mojej służby jako arcybiskupa Nowego Jorku, poznałem go [DiMarzio] jako dobrego księdza i biskupa, promieniującego ciepłem człowieka i dobrego przyjaciela”.

Biskup Nicholas Anthony DiMarzio urodził się 16 czerwca 1944 w Newarku (stan New Jersey). Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1970 jako kapłan archidiecezji Newark. 10 września 1996 św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym tej jednostki kościelnej (sakrę nominat przyjął 31 października tegoż roku). 7 czerwca 1999 papież powołał go na biskupa diecezji Camden (w stanie New Jersey), skąd 1 sierpnia 2003 przeniósł go do Brooklynu. Ustąpił z tego urzędu 29 września br.

Jego następcą został w tym samym dniu bp Robert John Brennan, urodzony 7 czerwca 1962 w nowojorskim Bronxie. Święcenia przyjął 27 maja 1989 jako kapłan diecezji Rockville Centre w metropolii nowojorskiej. 8 czerwca 2012 Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym tej diecezji (sakra – 25 lipca tegoż roku), skąd 31 stycznia 2019 Franciszek powołał go na biskupa Columbus (stan Ohio), a stamtąd 29 września br. – na obecne stanowisko do Brooklynu. Uroczysty ingres do tej stolicy biskupiej nowy ordynariusz odbędzie 30 listopada.