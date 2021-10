Eucharystia z udziałem studentów i władz uczelni odbyła się w stołecznym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. W czasie liturgii odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wskazując w homilii na encyklikę papież Jana Pawła II "Fides et ratio", metropolita warszawski zaznaczył, że wiarą nie kłóci się z rozumem. "Między tymi dwoma skrzydłami ludzkiego ducha nie ma żadnej sprzeczności i nie może być sprzeczności, ponieważ te dwa źródła są dane człowiekowi przez Boga Stwórcę" - powiedział kard. Nycz.

Hierarcha wskazał środowisku akademickiemu św. Teresę z Lisieux mówiąc, że jest ona "patronką na drodze życia duchowego człowieka, także tego, który para się nauką na najwyższym poziomie, na poziomie uniwersyteckim, czy politechnicznym". "Ona - doktor Kościoła uczy nas prostoty" - powiedział kard. Nycz. Przywołując postać kard. Wyszyński powiedział, że Prymas Tysiąclecia przez całą swoja posługę otaczał troską uczelnie wyższe, w tym również Politechnikę Warszawską. "Może być waszym patronem" - mówił hierarcha - wskazując na jego "szaloną pracowitość". "Kiedy patrzy się na jego dzienny kalendarz przez całe 33 lata, na to, co zrobił, co zanotował to, to był człowiek niezwykle zorganizowany i niezwykle pracowity. Tylko tacy ludzie osiągają efekty" - podkreślił metropolita warszawski.

Jako antidotum na wyzwania, które stają dziś przed człowiekiem kard. Nycz wskazał słowa św. Jana Pawła II - "Nie lękajcie się", z którymi papież zwrócił się do świata tuż po wyborze.

"Wiemy, jakie wtedy - 43 lata temu - były lęki, chyba daleko mniejsze, niż te obecne. Gdyby papież stanął tutaj między nami, mówiłby o lękach zerwania tradycji, mentalności, języka między młodym a starszym pokoleniem; pewnie mówiłby o lękach uchodźców i migrantów, co stało się problemem całego świata, z którym sobie absolutnie nie radzimy;, pewnie mówiłby o lękach pandemii choroby, której nikt się nie spodziewał jeszcze pięć lat temu. Na pewno powiedziałby nam dziś: Nie lękajcie się. Bóg jest większy. On zawsze ogarnia nas swoją łaską i swoją mocą" - przekonywał kard. Nycz.

"Jeśli takich macie patronów jak św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, czy matka Róża Czacka, to możecie wchodzić z ufnością w nowy rok akademicki i prosić Boga, by wspierał nas w tym wszystkim, z czym sobie nie radzicie, co jest trudne, co jest problemem" - podsumował kard. Nycz.

Przed liturgią rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba mówił o wyzwaniach, przed którymi staje nie tylko uczelnia, ale także ludzkość. "Gdy dominuje tendencja do maksymalizacji przyjemności indywidualnej a technologia ułatwia realizację tej doktryny, konieczne jest znalezienie klucza do młodych ludzi, który pozwoli pokazać im, że ta droga na końcu prowadzi do samotności zarówno w skali jednostki, jak i społeczeństwa a nawet cywilizacji" powiedział rektor. Zaznaczył, że "bez współpracy, dbałości o dobro wszystkich i przestrzeń wspólną, oraz bez dobrej komunikacji, nie utrzymamy w naszej uczelni, naszym mieście, kraju, kontynencie, w końcu na naszej planecie warunków sprzyjających rozwojowi". "Być może nie będziemy w stanie utrzymać naszej egzystencji w formie, którą jesteśmy w stanie zaakceptować" - kontynuował rektor.

Podkreślił znaczenie "wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie umocowanych w rodzinie, wspólnocie, także tej duchowej i w tradycji". "To wartości przekazywane w Kościele, ale i na uniwersytetach, także technicznych, które są ostoją tradycji, jak i źródłem innowacyjnych koncepcji dających możliwość zmian na lepsze, zmian, które powinny być nie tylko skuteczne i praktyczne, ale także odpowiedzialne wobec środowiska społecznego, ekonomicznego i naturalnego" - zaznaczył rektor Politechniki Warszawskiej.