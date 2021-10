Papież: Nie można żyć z zasiłków, praca daje godność  

O szlachetnym powołaniu przedsiębiorcy, który w sposób kreatywny stara się pomnażać bogactwo i dywersyfikować produkcję, umożliwiając jednocześnie tworzenie miejsc pracy mówił Franciszek do uczestników spotkania zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu w Argentynie. Od czterech dekad angażuje się ono w integrację społeczną i rozwój gospodarczy w ojczyźnie papieża.

W specjalnym wideoprzesłaniu Franciszek wyraził radość z kontynuowania spotkań przedsiębiorców z pracownikami oraz przedstawicielami władz i świata nauki, które mają na celu transformację rzeczywistości. Papież podkreślił, że nigdy nie ustanie w przypominaniu o godności pracowników i ich rodzin, którym starają się zapewnić godny byt.

„Praca daje godność. Ci, którzy nie pracują czują, że czegoś im brakuje, że brakuje im godności, którą daje praca namaszczająca godnością. Niektórzy przypisywali mi rzeczy, których nie popieram: że proponuję życie bez wysiłku lub że gardzę kulturą pracy – mówił Ojciec Święty. – Czy wydaje się wam, że można tak powiedzieć o potomku Piemontczyków, którzy nie przybyli do naszego kraju z zamiarem życia ze wsparcia, ale z ogromną chęcią zakasania rękawów, by zbudować przyszłość dla swojej rodziny. Co ciekawe migranci nie lokowali swoich pieniędzy w banku, ale w cegłach i ziemi. Przede wszystkim liczył się dom. Patrzyli w przyszłość na rodzinę. Inwestowali w rodzinę”.

Papież zauważył, że praca pozwala człowiekowi rozwijać zdolności, które otrzymał od Boga oraz zacieśniać wzajemne relacje czując się współpracownikiem Boga w braniu troski i odpowiedzialności za świat oraz czując się pożytecznym dla społeczeństwa i swoich bliskich. Właśnie z tego powodu praca, poza zmęczeniem i trudnościami, jest drogą do dojrzałości, do osobistego spełnienia, które dodaje skrzydeł lepszym marzeniom. Franciszek podkreślił, że jasną rzeczą jest, iż zasiłki i dotacje mogą być jedynie tymczasową pomocą. „Nie możemy żyć z zasiłków, ponieważ naszym wielkim celem jest zaoferowanie zróżnicowanych źródeł zatrudnienia, które umożliwią każdemu budowanie przyszłości poprzez własny wysiłek i pomysłowość” – mówił Ojciec Święty do uczestników spotkania argentyńskiego Instytutu Rozwoju Biznesu.

Instytut Rozwoju Biznesu w Argentynie od 1974 r. promuje coroczne trzydniowe kolokwium, w którym uczestniczą krajowi i międzynarodowi liderzy biznesu, urzędnicy państwowi, naukowcy, liderzy organizacji pozarządowych i liderzy związków zawodowych, w celu omówienia nowych pomysłów i zainspirowania liderów do podjęcia działań na rzecz zmiany rzeczywistości.