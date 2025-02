Jubileusz Świata Komunikacji: łagodność i nadzieja w centrum przekazu  

Serce i nadzieja: to narzędzia, którymi każdy dziennikarz powinien się posługiwać, by informować, opisywać i opowiadać. Te wartości przywołano podczas otwarcia Jubileuszu Świata Komunikacji, które odbyło się w bazylice św. Jana na Lateranie 24 stycznia. Wydarzenie rozpoczęły dwa nabożeństwa – liturgia pokutna, prowadzona przez ojca Giulio Albanese, dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Wikariatu Rzymskiego, oraz międzynarodowa Msza Święta ku czci św. Franciszka Salezego, patrona wszystkich pracowników mediów, której przewodniczył kardynał Reina. Podczas uroczystości wystawiono relikwię serca św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła i obrońcy środków masowego przekazu, którą wyjątkowo przywieziono do Rzymu z Treviso, gdzie od 1913 roku jest przechowywana w klasztorze Wizytek. Relikwia ta symbolizuje nadzieję, o której pisze Papież Franciszek, w wydanym dziś Orędziu na 59. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wielokrotnie cytowanym podczas uroczystości.

Rozbroić przekaz medialny

„Jubileusz to czas miłosierdzia dla wszystkich. To moment, w którym przyglądamy się naszemu życiu, nie tyle przez pryzmat popełnionych grzechów, ile przez moc Bożego miłosierdzia” – zaznaczył kardynał Reina, podkreślając wezwanie Papieża Franciszka, by być „przekazicielami nadziei” i „rozbrajać komunikację”. Jak zauważył, Jezus stosował tę zasadę, gdy przyprowadzono do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. „Była to konkretna informacja: kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Jednak Jezus, chcąc rozbroić tę wiadomość i być pierwszym przekazicielem nadziei, ukazuje nam przykład łagodnej komunikacji – nieagresywnej, jednak współpracującej z prawdą” – wyjaśnił kardynał. Jezus nie skupił się na samej informacji, ale na pytaniu: „Gdzie jest nadzieja wobec tego, co się wydarzyło?” „Nie zaprzecza rzeczywistości, nie usprawiedliwia kobiety, ale dociera do serca tych, którzy ją oskarżają: ‘Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem’” – przypomniał kardynał Reina. Jak dodał, „aby rozbroić komunikację, musimy najpierw rozbroić naszą pychę, nie uważać się za lepszych od innych i zdolnych do ich osądzania. Pismo Święte mówi jasno: jedynym sędzią jest Bóg.”

Nie definiować człowieka przez jego błędy

Kardynał Reina zwrócił także uwagę, że Jezus, pozostając sam na sam z kobietą cudzołożną, nie potępia jej, ponieważ „nie definiuje nas przez błędy, które popełniliśmy. Dla Jezusa nie jesteśmy sumą naszych grzechów, ale czymś znacznie większym”. „Musimy odzyskać tę zasadę – podkreślił – jeśli chcemy siać nadzieję i szukać nadziei. Bez tego, również w komunikacji, jak wskazuje Papież w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będziemy „karmić” wojnę – tę bratobójczą, która zabija ludzi i godność”. Jak dodał kardynał, Jezus „nie opowiada się za kobietą, by ją usprawiedliwić, ani nie staje po stronie oskarżycieli, by unieważnić prawo, ale dociera do serca kobiety, dostrzegając piękno i wartość jej duszy, która przewyższa popełnione przez nią błędy.”

Horyzont nadziei

Na końcu – nadzieja. Objawia się w ostatnich słowach Jezusa skierowanych do kobiety: „Idź i od tej chwili już nie grzesz”. Te słowa wskazują na przyszłość, na nadzieję – wyjaśnił kardynał. Ktoś ofiarował cudzołożnicy „horyzont nadziei” – to był jej jubileusz. „Jeśli chcemy również świętować nasz Jubileusz jako świat komunikacji, przyjmijmy ten styl, ten wzór, który ukazuje nam Jezus” – zakończył kardynał Reina, odwołując się ponownie do orędzia papieża Franciszka do ludzi mediów, aby tworzyć „komunikację, która pomaga rozpoznać godność każdego człowieka i razem troszczyć się o nasz wspólny dom.”

Wezwanie do zmiany

Podczas liturgii pokutnej, która poprzedziła Mszę, przytoczono fragmenty bulli ogłaszającej Jubileusz „Spes non confundit” Papieża Franciszka. „Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. [...] Oby Jubileusz był dla wszystkich okazją do ożywienia nadziei” – brzmiały słowa, które poprzedziły modlitwę „Kyrie, eleison”. Po liturgii Słowa, przed sakramentem pojednania, w którym posługiwało około sześćdziesięciu kapłanów, ojciec Albanese wygłosił rozważanie. „Wszyscy jesteśmy zaproszeni podczas tego Jubileuszu nadziei, aby przejść przez Drzwi Święte, w chrześcijańskiej pewności, że tymi drzwiami jest Jezus Chrystus” – powiedział. Podkreślił, że przejście to wymaga zmiany, nawrócenia, porzucenia „starego człowieka”, by stać się „nowym stworzeniem”. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Wikariatu Rzymskiego zaznaczył, że „świat komunikacji jako całość jest ziemią misyjną” i dlatego nawrócenie, do którego wzywa Rok Święty, „nie może pomijać kontekstu zawodowego”, w którym realizuje się swoją „przygodę wiary”, gdyż istnieje ryzyko „zdrady ewangelicznego przesłania” i stania się „najemnikami słowa innych.”

Wyrażać miłość Boga

Odnosząc się ponownie do serca i miłości, ojciec Albanese przypomniał, że Jezus wzywa do miłości na Jego wzór i zachęcił każdego do zadania sobie pytania, czy nasz sposób komunikacji „wyraża miłość Boga, o której mówił Mistrz, czy raczej odpowiada logice światowej, ofensywnej i pozornej”. Papież Franciszek wzywa w tym Jubileuszu do tego, by „być przekazicielami nadziei”.