Black Friday - polując na promocje, uważaj na oszustów!  

Zakupowa gorączka podczas Black Friday to okres wzmożonej aktywności oszustów. Przypominany o dobrych praktykach, które mogą pomóc zabezpieczyć się przed kradzieżą, podczas zakupów w internecie - napisano na profilu KNF w mediach społecznościowych.

"Zakupowa gorączka podczas Black Friday to okres wzmożonej aktywności oszustów. Przypominany o dobrych praktykach, które mogą pomóc zabezpieczyć się przed kradzieżą, podczas zakupów w Internecie. Zachowajcie czujność i nie dajcie się złowić oszustom" - napisano na profilu KNF w mediach społecznościowych.

Jak przypomina CSIRT KNF - czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego - trzeba szczególną uwagę zwracać na nieznane sklepy, które oferują markowe towary w atrakcyjnych cenach. Konieczna jest także weryfikacja adresu strony, na której dokonuje się płatności online, bo oszuści tworzą strony podobne do istniejących bramek płatniczych.

Poza tym, według ostrzeżenia CSIRT KNF, trzeba się wystrzegać informacji SMS-owych o konieczności dopłacenia niewielkiej kwoty za przesyłkę. Zwłaszcza nie należy klikać w linki, zamieszczane w takich informacjach, bo jest oszustwo.

KNF zaleca także ostrożność w razie otrzymania informacji SMSem lub mailem o wygranej w różnego rodzaju konkursach, bo to także częsta metoda działania oszustów. Nadzór zaleca także dokładne sprawdzanie SMSów lub wiadomości w aplikacji mobilnej, służących do potwierdzania płatności.

Wcześniej swoje zalecenia dla osób, chcących zrobić zakupy w czasie Black Friday, opublikował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd antymonopolowy zalecał, aby wcześniej dokonać rozeznania cen artykułów, którymi konsument jest zainteresowany, bo wtedy będzie mógł on ocenić, czy rzeczywiście ma do czynienia z okazją, czy tylko jest to manipulacja ceną. UOKiK przypomniał także, że przecenione towary - tak jak wszystkie inne - podlegają reklamacji, jeśli okażą się wadliwe. Reklamacje składa się u sprzedawcy.

Wreszcie, jak przypomniał UOKiK, osoby kupujące w sieci powinny pamiętać, że konsument ma ustawowe prawo do namysłu i że w ciągu 14 dni od otrzymania produktu może odstąpić od umowy bez podawania powodów.