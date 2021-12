Pierwszy członek Państw Islamskiego skazany za ludobójstwo jazydów  

Sąd we Frankfurcie nad Menem we wtorek skazał na karę dożywotniego więzienia Irakijczyka, byłego członka Państwa Islamskiego (IS), za zbrodnie popełnione przeciwko irackiej mniejszości religijnej jazydów - podała BBC. 29-letni mężczyzna to pierwszy członek tej dżihadystycznej organizacji skazany za te zbrodnie.