Prezes PKN Orlen zapowiada zniżkę cen benzyny 95  

Ceny paliwa spadną dzięki ustawie obniżającej akcyzę na paliwa i prąd, którą uchwalił w czwartek Sejm. Ustawa ta jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe. Obniżka stawek akcyzy na paliwo ma wejść w życie 20 grudnia tego roku.

"95-tka będzie kosztowała około 5,80 zł za litr. Trudno określić to co do grosza, bo są pewne wahania cenowe. Zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem danin do państwa my to przełożymy poprzez rynek hurtowy, bo oczywiście to jest zaszyte w rynku hurtowym i oczywiście przełożymy to również na rynek detaliczny, ponieważ posiadamy stacje w całej Polsce. Sądzę że inne stacje konkurencyjne dostosują się. To są tak zwane mikrorynki, dostosują się do poziomu cen w naszym detalu" - powiedział Obajtek.

Dodał, że już teraz widać na rynku ruchy, które przyczyniają się do spadku cen paliwa. Wymienił tu m.in. spadki cen ropy naftowej, czy umacnianie się złotego względem dolara.

"Już teraz na niektórych stacjach paliwo dochodzi do 5,99 zł za litr" - powiedział prezes PKN Orlen.

Jak prognozują analitycy portalu e-petrol, w okresie między 13 a 19 grudnia 2021 benzyna Pb98 będzie kosztować od 6,16 do 6,29 zł/l, a benzyna 95-oktanowa od 5,86 do 5,99 zł/l. Również diesel stanieje - jego cena średnia może wynieść od 5,85 do 5,99 zł/l.