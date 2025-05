Rozpoczynają się matury

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 5 do 22 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 9 do 24 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpocznie się w poniedziałek 5 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

6 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 7 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; po południu będzie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

Na 8 maja rano zaplanowano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki. 9 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

12 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 14 maja rano to termin egzaminu z informatyki, a po południu - z historii sztuki. 15 maja rano odbędzie się egzamin z geografii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie podstawowym. 16 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

19 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z historii, po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki, po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 22 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 9-11 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19 i 20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 10 września.

***

- Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Jak podaje CKE, wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie, trzeba złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych. Z danych CKE (na 17 kwietnia br.) wynika, że na taki krok zdecydowało się 3,1 proc. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 30,2 proc., trzy egzaminy - 23,9 proc., cztery egzaminy - 4,7 proc., pięć egzaminów - 0,5 proc., sześć egzaminów - 0,1 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski - deklaracje zdawania go złożyło 197,9 tys., czyli 71,9 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 71 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 25,8 proc. Trzecia jest geografia - chętnych jest 62,9 tys. absolwentów (22,9 proc.). Na czwartym miejscu znalazł się język polski na poziomie rozszerzonym - 51,6 tys. (18,8 proc.), na piątym: biologia - 44,4 tys. (16,1 proc.), na szóstym: chemia - 21,2 tys. (7,7 proc.), na siódmym: wiedza o społeczeństwie - 16,4 tys. (6,0 proc.), na ósmym: historia - 15,3 tys. (5,6 proc.), na dziewiątym: fizyka - 14,7 tys. (5,4 proc.), na dziesiątym: informatyka - 8,6 tys. (3,2 proc.).

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu. Maturzysta olimpijczyk powinien złożyć wniosek do swojego dyrektora szkoły, aby zwolnienie z matury z tego przedmiotu zostało formalnie potwierdzone.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.