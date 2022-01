Kościół greckokatolicki. Święto Jordanu we Wrocławiu  

Ceremonia – po której każdy mógł zabrać do domu poświęconą wodę – odbyła się przed wejściem katedry. Obrzęd obejmuje wiele elementów, między innymi lekturę Ewangelii i modlitwy ukazujące misterium Chrztu w Jordanie; symboliczne czynności – jak zanurzenie w wodzie płonących świec, dłoni kapłanów, tchnienie na wodę (znak tchnienia Ducha Świętego), zanurzenie krzyża. Po zakończeniu obchodów biskup pobłogosławił również niedawno otwarty Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu, który znajduje się naprzeciw cerkwi, przy pl. bp. Nankiera.

Foto Gość DODANE 19.01.2022 Święto Jordanu u wrocławskich grekokatolików ​W Kościołach Wschodnich 19 stycznia wspominany jest chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Przy katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, po Eucharystii pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka, odbyło się tradycyjne błogosławieństwo wody.

– Dziś obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, które w naszej tradycji łączy się szczególnie ze wspominaniem Chrztu Pańskiego. Popularnie nazywane jest Świętem Jordanu – tłumaczą ministranci Janek i Paweł. – Po liturgii w cerkwi odbywa się nad rzeką święcenie wody, jeśli jest taka możliwość, nad rzeką.

– Woda jest święcona także w dzień poprzedzający to święto, kiedy odbywają się Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego. To są dwa dni w ciągu roku, kiedy odbywa się „Wielkie Poświęcenie Wody”, w inne dni odbywa się tzw. „Małe Poświęcenie Wody” – mówią. – Istnieje tradycja, że tego dnia, po poświęceniu wody, ludzie wchodzą do rzeki i się kąpią. W Polsce jest to dość rzadkie wśród rdzennych mieszkańców, ale wśród osób przyjeżdżających z Ukrainy to dość częsta praktyka. 2 lata temu było kilku takich śmiałków także we Wrocławiu, nad Odrą.

– Biskup Włodzimierz mówił w kazaniu, że zwracamy szczególnie uwagę podczas tego święta na wodę, traktując ją jako głównego „bohatera”, tymczasem jest inaczej. Owszem, woda zajmuje ważne miejsce podczas liturgicznych obchodów. Teksty modlitw mówią o niej, jako uświęcającej ciało i duszę, o zstępowaniu na nią Ducha Świętego. Głównym Bohaterem dzisiejszego dnia jest jednak Jezus Chrystus, który – przez to, że przyjął ludzkie ciało, że zstąpił w wody Jordanu – uświęca cały świat stworzony – wyjaśnia proboszcz parafii we Wrocławiu i Środzie Śl., ks. Andrzej Michaliszyn.

Dodaje, że greckokatolicka parafia wrocławska rozrasta się. W większości przychodzą tu osoby, które przyjechały do Wrocławia z Ukrainy.

Agata Combik /Foto Gość Niektórzy w wodzie trzymają również owoce.

Co ciekawe, przywożą ze sobą różne regionalne zwyczaje. Wśród nich jest na przykład, towarzyszące Świętu Jordanu, trzymanie w pojemniku z wodą… jabłka lub czosnku, które są potem spożywane (przy czym czosnek bywa spożywany razem ze skórką). Po raz pierwszy w tym roku można było dostrzec je także we Wrocławiu.

W centrum cerkwi w tych dniach można zobaczyć ikonę ukazującą chrzest Pana Jezusa. – Znajduje się tu ona w wigilię święta, w samo święto i poprzez całą oktawę – tłumaczą ministranci. – Poza czasem wielkich świąt w tym miejscy umieszczona jest ikona Trójcy albo ikona związana z wezwaniem świątyni, w tym wypadku Podwyższenia Krzyża Świętego.